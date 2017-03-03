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https://sport.mail.ru/news/football-national/28956521/
3 марта 2017, 10:10 | Футбол: Сборные | ТАСС

Гостям Кубка конфедераций будут помогать сотрудники скорой помощи со знанием английского

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Столичная служба скорой помощи к Кубку конфедераций по футболу, который пройдет в Москве этим летом, создаст отдельный диспетчерский пульт, который будет принимать звонки туристов. Как сообщается на сайте столичной мэрии, на нем будут работать около 20 специалистов, свободно говорящих на английском языке; знающих английский сотрудников иностранцы смогут вызвать по обычному номеру скорой помощи — 103.

Сотрудники московской станции скорой медицинской помощи отобранные к Кубку конфедераций пройдут интенсивное обучение английскому языку. Увеличить
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«Всего во время Кубка конфедераций в Москве будет задействовано более 20 бригад скорой помощи. Они будут дежурить у стадиона “Спартак”, маршрутах для болельщиков от станции метро, а также у гостиниц, где разместятся сборные команды», — отмечается в сообщении.

Сотрудники московской станции скорой медицинской помощи, отобранные к Кубку конфедераций, пройдут интенсивное обучение английскому языку. Медработников разделят на несколько групп по степени владения английским. Новичков обучат говорить на иностранном языке на уровне pre-intermediate и выше. Также обучение пройдут диспетчеры. Продолжительность курса составит 2,5 месяца.

Более 200 сотрудников скорой получат новую униформу к Кубку конфедераций. Надписи на одежде сделают двуязычными, на груди появится слово Ambulance (скорая помощь), а на спине — Moscow Ambulance (скорая помощь Москвы), а также номер телефона службы — 103. Кроме того, к стандартной синей униформе врачей и фельдшеров скорой помощи добавят необычный для столичных медиков головной убор — бейсболку. Новую униформу выдадут тем сотрудникам, которые получат аккредитацию оргкомитета ФИФА.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля 2017 года.
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