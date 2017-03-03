Гостям Кубка конфедераций будут помогать сотрудники скорой помощи со знанием английского
МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Столичная служба скорой помощи к Кубку конфедераций по футболу, который пройдет в Москве этим летом, создаст отдельный диспетчерский пульт, который будет принимать звонки туристов. Как сообщается на сайте столичной мэрии, на нем будут работать около 20 специалистов, свободно говорящих на английском языке; знающих английский сотрудников иностранцы смогут вызвать по обычному номеру скорой помощи — 103.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Всего во время Кубка конфедераций в Москве будет задействовано более 20 бригад скорой помощи. Они будут дежурить у стадиона “Спартак”, маршрутах для болельщиков от станции метро, а также у гостиниц, где разместятся сборные команды», — отмечается в сообщении.
Сотрудники московской станции скорой медицинской помощи, отобранные к Кубку конфедераций, пройдут интенсивное обучение английскому языку. Медработников разделят на несколько групп по степени владения английским. Новичков обучат говорить на иностранном языке на уровне
Более 200 сотрудников скорой получат новую униформу к Кубку конфедераций. Надписи на одежде сделают двуязычными, на груди появится слово Ambulance (скорая помощь), а на спине — Moscow Ambulance (скорая помощь Москвы), а также номер телефона службы — 103. Кроме того, к стандартной синей униформе врачей и фельдшеров скорой помощи добавят необычный для столичных медиков головной убор — бейсболку. Новую униформу выдадут тем сотрудникам, которые получат аккредитацию оргкомитета ФИФА.
Матчи Кубка конфедераций пройдут в четырех городах — Москве,
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter