Гостям Кубка конфедераций будут помогать сотрудники скорой помощи со знанием английского

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«Всего во время Кубка конфедераций в Москве будет задействовано более 20 бригад скорой помощи. Они будут дежурить у стадиона “Спартак”, маршрутах для болельщиков от станции метро, а также у гостиниц, где разместятся сборные команды», — отмечается в сообщении.

Сотрудники московской станции скорой медицинской помощи, отобранные к Кубку конфедераций, пройдут интенсивное обучение английскому языку. Медработников разделят на несколько групп по степени владения английским. Новичков обучат говорить на иностранном языке на уровне pre-intermediate и выше. Также обучение пройдут диспетчеры. Продолжительность курса составит 2,5 месяца.

Более 200 сотрудников скорой получат новую униформу к Кубку конфедераций. Надписи на одежде сделают двуязычными, на груди появится слово Ambulance (скорая помощь), а на спине — Moscow Ambulance (скорая помощь Москвы), а также номер телефона службы — 103. Кроме того, к стандартной синей униформе врачей и фельдшеров скорой помощи добавят необычный для столичных медиков головной убор — бейсболку. Новую униформу выдадут тем сотрудникам, которые получат аккредитацию оргкомитета ФИФА.