Черчесов: Тренерский штаб сборной России не устраивает поведение Кокорина
МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по футболу не устраивает поведение нападающего
санкт-петербургского «Зенита» Александра Кокорина, которому грозит лишение водительских прав за выезд на встречную полосу. Об этом в эфире телеканала «Матч ТВ» заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.
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По данным ГУ МВД, в ночь на 26 февраля в районе дома 5 на Страстном бульваре инспектором ДПС за выезд на встречную полосу был остановлен автомобиль Bentley. На водителя, которым оказался 25-летний Кокорин, был составлен административный протокол.
«Мы с самого начала обозначали, что футболисты сборной должны соответствующе себя вести как на поле, так и вне его. Поэтому такое поведение нас не устраивает», — сказал Черчесов.
В активе 25-летнего Кокорина 44 матча и 12 голов за сборную России.
В июле 2016 года, вскоре после фиаско сборной России на чемпионате Европы, в интернете было опубликовано видео, на котором Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев веселятся в одном из ночных клубов
В январе Кокорин вновь подвергся общественной критике — нападающий выложил в Instargam фото, где он одет в футболку с изображением известного колумбийского наркобарона Пабло Эскобара. Рассказывать, почему он надел такую майку, Кокорин не стал. «Не хочу это обсуждать. Это (критика) смешно», — сказал Кокорин в интервью ТАСС.
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