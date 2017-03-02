Черчесов: Тренерский штаб сборной России не устраивает поведение Кокорина

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По данным ГУ МВД, в ночь на 26 февраля в районе дома 5 на Страстном бульваре инспектором ДПС за выезд на встречную полосу был остановлен автомобиль Bentley. На водителя, которым оказался 25-летний Кокорин, был составлен административный протокол.

«Мы с самого начала обозначали, что футболисты сборной должны соответствующе себя вести как на поле, так и вне его. Поэтому такое поведение нас не устраивает», — сказал Черчесов.

В активе 25-летнего Кокорина 44 матча и 12 голов за сборную России.

В июле 2016 года, вскоре после фиаско сборной России на чемпионате Европы, в интернете было опубликовано видео, на котором Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев веселятся в одном из ночных клубов Монте-Карло. Согласно данным СМИ, футболисты тогда потратили на шампанское 250 тысяч евро — эта информация, впрочем, подтверждения не получила. Игроки публично извинились за свои похождения, однако все равно были наказаны — Кокорина и Мамаева оштрафовали и на некоторое время в воспитательных целях сослали в молодежные команды «Зенита» и «Краснодара» соответственно. Кокорин при этом не вызывался на два сбора сборной России, Мамаев же после Евро-2016 не провел за национальную команду ни одного матча.

В январе Кокорин вновь подвергся общественной критике — нападающий выложил в Instargam фото, где он одет в футболку с изображением известного колумбийского наркобарона Пабло Эскобара. Рассказывать, почему он надел такую майку, Кокорин не стал. «Не хочу это обсуждать. Это (критика) смешно», — сказал Кокорин в интервью ТАСС.