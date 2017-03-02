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2 марта 2017, 20:49 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Главный тренер сборной Чили: Будем стремиться выиграть Кубок конфедераций

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци заявил, что его команда постарается выиграть Кубок конфедераций, который пройдёт в этом году в России. Чилийцы попали в группу с Камеруном, Австралией и Германией.

«Мы будем стремиться к победе. Знаем, что сделать это будет тяжело, но мы всегда приезжаем с надеждой на успех и верой в то, что нам по силам одолеть соперников.

Мне повезло, что под моим началом есть группа игроков, которые уже притерлись друг к другу за несколько лет пребывания в команде, выработали для себя определённые правила и умеют справляться с различными ситуациями. Этот костяк оказывает большое содействие тогда, когда тренеру нужна поддержка», — цитирует Пицци официальный сайт ФИФА.

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