Главный тренер сборной Чили: Будем стремиться выиграть Кубок конфедераций

«Мы будем стремиться к победе. Знаем, что сделать это будет тяжело, но мы всегда приезжаем с надеждой на успех и верой в то, что нам по силам одолеть соперников.



Мне повезло, что под моим началом есть группа игроков, которые уже притерлись друг к другу за несколько лет пребывания в команде, выработали для себя определённые правила и умеют справляться с различными ситуациями. Этот костяк оказывает большое содействие тогда, когда тренеру нужна поддержка», — цитирует Пицци официальный сайт ФИФА.