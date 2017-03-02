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2 марта 2017, 19:07 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Бывший защитник сборной Бельгии Ванден Борре будет выступать в ДР Конго

Бывший защитник сборной Бельгии Антони Ванден Борре продолжит карьеру в ДР Конго, сообщает L'Équipe. 29-летний Ванден Борре стал игроком одного из самых титулованных африканских клубов «ТП Мазембе».

Последним клубом футболиста был французский «Монпелье», который арендовал Ванден Борре у бельгийского «Андерлехта» в июле 2016 года.

Срок аренды истёк в январе этого года, а в феврале у Ванден Борре закончился контракт с «Андерлехтом».

Теперь Ванден Борре, в активе которого 29 матчей за сборную Бельгии, будет выступать в стране, в которой он появился на свет.

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