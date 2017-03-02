Бывший защитник сборной Бельгии Ванден Борре будет выступать в ДР Конго

Последним клубом футболиста был французский «Монпелье», который арендовал Ванден Борре у бельгийского «Андерлехта» в июле 2016 года.



Срок аренды истёк в январе этого года, а в феврале у Ванден Борре закончился контракт с «Андерлехтом».

Теперь Ванден Борре, в активе которого 29 матчей за сборную Бельгии, будет выступать в стране, в которой он появился на свет.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Confirmation that Anthony Vanden Borre is joining TP Mazembe. Good luck Ket! <a href="https://twitter.com/hashtag/rsca?src=hash">#rsca</a> <a href="https://t.co/FSEVwrdN75">pic.twitter.com/FSEVwrdN75</a></p>— Sporting Anderlecht (@Sporting_AND) <a href="https://twitter.com/Sporting_AND/status/837240247436050432">2 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>