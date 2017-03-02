Бывший защитник сборной Бельгии Ванден Борре будет выступать в ДР Конго
Бывший защитник сборной Бельгии Антони Ванден Борре продолжит карьеру в ДР Конго, сообщает L'Équipe. 29-летний Ванден Борре стал игроком одного из самых титулованных африканских клубов «ТП Мазембе».
Последним клубом футболиста был французский «Монпелье», который арендовал Ванден Борре у бельгийского «Андерлехта» в июле 2016 года.
Срок аренды истёк в январе этого года, а в феврале у Ванден Борре закончился контракт с «Андерлехтом».
Теперь Ванден Борре, в активе которого 29 матчей за сборную Бельгии, будет выступать в стране, в которой он появился на свет.
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