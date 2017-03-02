Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/28951051/
2 марта 2017, 18:44 | Футбол: Сборные | ТАСС

Мутко: По всем стадионам Кубка конфедераций есть вопросы, которые нужно решать

МОСКВА, 2 марта. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. По всем стадионам, которые примут матчи Кубка конфедераций по футболу, есть вопросы, которые необходимо решать. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.

Мутко: По всем стадионам Кубка конфедераций есть вопросы которые нужно решать - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В рамках пятого инспекционного визита совместная делегация представителей Международной федерации футбола (ФИФА) и оргкомитета «Россия-2018» посетила четыре города, где пройдут матчи Кубка конфедераций 2017 года — Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Москву (стадион «Спартак»). Делегацию возглавляли генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин и директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

«Это традиционный визит. Рассмотрен ход подготовки, оснащенность стадионов. По всем стадионам есть вопросы, которые необходимо решать, — сказал Мутко. — Мы договорились, что мы все это рассмотрим — проведем тестовые мероприятия на всех аренах».

«Мы договорились, что после каждого тестового матча будем обсуждать, проводить брифинги», — добавил он.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Кафу станет участником празднования 100 дней до Кубка конфедераций-2017

9 марта легендарный бразилец Кафу примет участие в праздновании 100 дней до старта Кубка конфедераций-2017, которое пройдет в Санкт-Петербурге, информирует пресс-служба ФИФА. Финальный отсчет будет дан на стадионе «Санкт-Петербург».
Еще 7 новостей  Все новости
2 марта

Вступило в силу решение о лишении Тюмени ЧМ-2021 по биатлону

Мутко: РФС в пятницу рассмотрит вариант проведения финала Кубка России в Сочи

Альфа-банк и президент ЦСКА Гинер согласовали реструктуризацию долга в $100 млн