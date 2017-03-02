Мутко: По всем стадионам Кубка конфедераций есть вопросы, которые нужно решать
МОСКВА, 2 марта. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. По всем стадионам, которые примут матчи Кубка конфедераций по футболу, есть вопросы, которые необходимо решать. Об этом журналистам сообщил
вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.
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В рамках пятого инспекционного визита совместная делегация представителей Международной федерации футбола (ФИФА) и оргкомитета «Россия-2018» посетила четыре города, где пройдут матчи Кубка конфедераций 2017 года —
«Это традиционный визит. Рассмотрен ход подготовки, оснащенность стадионов. По всем стадионам есть вопросы, которые необходимо решать, — сказал Мутко. — Мы договорились, что мы все это рассмотрим — проведем тестовые мероприятия на всех аренах».
«Мы договорились, что после каждого тестового матча будем обсуждать, проводить брифинги», — добавил он.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля.
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