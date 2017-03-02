Кафу станет участником празднования 100 дней до Кубка конфедераций-2017
9 марта легендарный бразилец Кафу примет участие в праздновании 100 дней до старта Кубка конфедераций-2017, которое пройдет в
Санкт-Петербурге, информирует пресс-служба ФИФА. Финальный отсчет будет дан на стадионе «Санкт-Петербург».
Отмечается, что во время церемонии заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко, Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура, губернатор
После этого состоится яркая акция «Символические 100 пасов», в которой примет участие Кафу. Компанию ему составят воспитанники футбольных школ
Во второй половине дня на Дворцовой площади более тысячи волонтеров исполнят импровизированные танцы каждой из восьми
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