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2 марта 2017, 18:31 | Футбол: Сборные | Спорт-Экспресс

Кафу станет участником празднования 100 дней до Кубка конфедераций-2017

9 марта легендарный бразилец Кафу примет участие в праздновании 100 дней до старта Кубка конфедераций-2017, которое пройдет в Санкт-Петербурге, информирует пресс-служба ФИФА. Финальный отсчет будет дан на стадионе «Санкт-Петербург».

Отмечается, что во время церемонии заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко, Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и генеральный директор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин в торжественной обстановке откроют памятную табличку и представят нового посла чемпионата мира-2018.

После этого состоится яркая акция «Символические 100 пасов», в которой примет участие Кафу. Компанию ему составят воспитанники футбольных школ Санкт-Петербурга и экс-игроки сборной России — Евгений Алдонин, Вячеслав Малафеев, Дмитрий Сенников, Алексей Смертин, Роман Широков и другие гости.

Во второй половине дня на Дворцовой площади более тысячи волонтеров исполнят импровизированные танцы каждой из восьми стран-участниц Кубка конфедераций. Танцевальный флешмоб пройдет под аккомпанемент экс-вратаря сборной России, диджея Руслана Нигматуллина.
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