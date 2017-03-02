Кафу станет участником празднования 100 дней до Кубка конфедераций-2017

Отмечается, что во время церемонии заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко, Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и генеральный директор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин в торжественной обстановке откроют памятную табличку и представят нового посла чемпионата мира-2018.



После этого состоится яркая акция «Символические 100 пасов», в которой примет участие Кафу. Компанию ему составят воспитанники футбольных школ Санкт-Петербурга и экс-игроки сборной России — Евгений Алдонин, Вячеслав Малафеев, Дмитрий Сенников, Алексей Смертин, Роман Широков и другие гости.



Во второй половине дня на Дворцовой площади более тысячи волонтеров исполнят импровизированные танцы каждой из восьми стран-участниц Кубка конфедераций. Танцевальный флешмоб пройдет под аккомпанемент экс-вратаря сборной России, диджея Руслана Нигматуллина.