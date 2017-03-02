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2 марта 2017, 14:23 | Футбол: Сборные | ТАСС

ФИФА: Российские болельщики привыкли покупать билеты в последний момент

МОСКВА, 2 марта. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Директор департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит заявил, что в ФИФА знают о привычке российских болельщиков в самый последний момент решать вопрос приобретения билетов на футбол. Об этом Смит рассказал журналистам.

Второй этап продажи билетов на матчи Кубка конфедераций по футболу 2017 года в России стартовал в среду. Первый этап стартовал 1 декабря 2016 года и завершился 19 января. Продажа осуществляется на сайте ФИФА в порядке живой очереди, это значит, что заявки на приобретение будут рассматриваются в режиме реального времени. Данный этап продажи продлится до 5 апреля.

«Продажи билетов в России идут обычными темпами. Возобновление продажи билетов положительно сказалось на динамике, жители городов-организаторов активно покупают билеты. Хотя мне говорили, что в России болельщики привыкли откладывать покупку билетов на самый последний момент. В свою очередь, призываю всех сделать это заранее», — отметил Смит.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля 2017 года.
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