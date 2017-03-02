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2 марта 2017, 14:30 | Футбол: Сборные | ТАСС

ФИФА удовлетворена ходом подготовки России к Кубку конфедераций

МОСКВА, 2 марта. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Комиссия Международной федерации футбола (ФИФА) выразила удовлетворение ходом подготовки России к Кубку конфедераций. Об этом журналистам заявил директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

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В четверг совместная делегация представителей ФИФА и оргкомитета «Россия-2018» по подготовке стадионов Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года посетила стадион «Спартак». До этого в рамках визита были проинспектированы арены в Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

«Мы удовлетворены ходом выполнения работ по подготовке к Кубку конфедераций, хотя есть над чем работать. Поэтому мы организовали этот визит, чтобы улучшить взаимодействие между оргкомитетом, ФИФА и органами власти. По итогам визита будет выработан план действий, который поможет решить имеющиеся вопросы», — сказал Смит.

«Поездка удалась, хороший рабочий визит, представители различных департаментов обсуждали готовность стадионов к Кубку конфедераций. Что хорошего в таких визитах — мы могли следить за ходом реализации всех проектов в динамике, очевидно, у всех четырех стадионов разные характеристики. В Санкт-Петербурге — большой новый стадион, который находится на стадии ввода в эксплуатацию, в Сочи — арена, так скажем, была возвращена к жизни, а стадионы в Москве и Казани — действующие. Здесь будет отличная атмосфера, так как трибуны расположены близко к полю», — подчеркнул Смит.

Стадион «Спартак» примет четыре матча Кубка конфедераций: Камерун — Чили (18 июня), Россия — Португалия (21 июня), Чили — Австралия (25 июня), а также матч за третье место (2 июля).
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