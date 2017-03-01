Футболистки сборной РФ обыграли команду Португалии в стартовом матче «Кубка Алгарве»
МОСКВА, 1 мар —
Р-Спорт. Футболистки сборной России обыграли команду Португалии в своем стартовом матче на международном турнире «Кубок Алгарве».
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Встреча группы А, прошедшая в среду в португальском Аларгве, завершилась победой россиянок со счетом 1:0. Гол на 85-й минуте забила Наталья Машина.
Следующий матч россиянки проведут 3 марта против сборной Канады. Португальские футболистки в этот же день встретятся с датчанками.
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