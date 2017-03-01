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1 марта 2017, 21:06 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Футболистки сборной РФ обыграли команду Португалии в стартовом матче «Кубка Алгарве»

МОСКВА, 1 мар — Р-Спорт. Футболистки сборной России обыграли команду Португалии в своем стартовом матче на международном турнире «Кубок Алгарве».

МОСКВА 1 <span class=error>мар</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> Футболистки сборной России обыграли команду Португалии в своем стартовом матче на международном турнире Кубок <span class=error>Алгарве</span>. Увеличить
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Встреча группы А, прошедшая в среду в португальском Аларгве, завершилась победой россиянок со счетом 1:0. Гол на 85-й минуте забила Наталья Машина.

Следующий матч россиянки проведут 3 марта против сборной Канады. Португальские футболистки в этот же день встретятся с датчанками.
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