Футболистки сборной РФ обыграли команду Португалии в стартовом матче «Кубка Алгарве»

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Встреча группы А, прошедшая в среду в португальском Аларгве, завершилась победой россиянок со счетом 1:0. Гол на 85-й минуте забила Наталья Машина.

Следующий матч россиянки проведут 3 марта против сборной Канады. Португальские футболистки в этот же день встретятся с датчанками.