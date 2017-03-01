Игорь Криушенко стал главным тренером футбольной сборной Беларуси

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Игорь Криушенко сменил Александра Хацкевича, который работал со сборной Беларуси на протяжении двух лет начиная с декабря 2014-го. После того как белорусские футболисты крайне неудачно стартовали в отборочном турнире чемпионата мира — 2018, руководство АБФФ 6 декабря 2016 года расторгло контракт с Александром Хацкевичем. В числе кандидатов на пост главного тренера было несколько известных наставников, в частности, белорусский специалист Олег Кононов, украинец Виктор Скрипник и россиянин Александр Бородюк, но в итоге выбор был сделан в пользу Криушенко.

Игорь Криушенко является воспитанником минской СДЮШОР-5. Игровую карьеру он начал в столичном «Динамо», затем выступал в гродненском «Немане», лидском «Обувщике», после чего играл за пределами Беларуси, в частности, в якутском «Динамо» и «Селенге» из Улан-Удэ. На старте тренерского пути Криушенко работал в могилевском «Торпедо-Кадино», а в 2001 году возглавил борисовский БАТЭ, с которым дважды выиграл золото чемпионата Беларуси (2006, 2007). В 2008 году под его руководством минское «Динамо» стало серебряным призером национального первенства. Перейдя в новосибирскую «Сибирь», Криушенко в 2009 году впервые вывел ее в элитный дивизион чемпионата России, а в следующем году, также впервые, команда стала финалистом Кубка страны и дебютировала в Лиге Европы.

Планируется, что 53-летний Игорь Криушенко пока будет совмещать работу в сборной страны и жодинском клубе, который тренирует с 2012 года. В прошлом сезоне торпедовцы впервые стали обладателями Кубка Беларуси, обыграв в финале борисовский БАТЭ.

Дебют Игоря Криушенко в национальной сборной состоится 25 марта в Стокгольме, когда белорусские футболисты проведут отборочный матч мирового первенства против команды Швеции. Сборная Беларуси провела в 1-й квалификационной группе 4 встречи: с Францией — 0:0 (дома), Нидерландами — 1:4 (в гостях), Люксембургом — 1:1 (дома), Болгарией — 0:1 (в гостях). Турнирное положение: Франция — 10 очков (разница мячей — 7−2), Нидерланды — 7 (8−4), Швеция — 7 (6−3), Болгария — 6 (6−10), Беларусь — 2 (2−6), Люксембург — 1 (5−9).