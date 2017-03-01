Онопко: Игнашевич пригодился бы нынешней сборной России по футболу

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В июле прошлого года после матча за Суперкубок России между ЦСКА и санкт-петербургским «Зенитом» (0:1) защитник заявил, что к чемпионату мира 2018 года на его позицию в сборной России нужно наигрывать более молодого игрока. При новом главном тренере национальной команды Станиславе Черчесове 37-летний Игнашевич в сборную не вызывался.

«Думаю, что Игнашевич пригодился бы нынешней сборной, — считает Онопко. — В ЦСКА он продолжает оставаться игроком основного состава, успешно выступает за чемпионов России. Сергей у нас такой единственный в стране, уникальный человек и игрок. На сборе ЦСКА он не пропустил ни одной тренировки, Игнашевич является примером для любого центрального защитника, игрок сам себя сделал, все всем доказал, и продолжает доказывать».

За сборную России Игнашевич дебютировал в 2002 году. На прошедшем чемпионате Европы Игнашевич, выйдя в стартовом составе на матч с англичанами, стал первым отечественным футболистом, сыгравшим в трех финальных стадиях чемпионатов Европы, он также участвовал в чемпионатах Европы 2008 и 2012 годов. Он является рекордсменом по количеству матчей, проведенных за национальную команду (120).

Также специалист рассказал, кто из молодых игроков ЦСКА уже дорос до основного состава сборной. «Однозначно, это Головин. Он готов быть конкурентоспособным за место в составе. Хоть он уже и играл за сборную на чемпионате Европы, но сейчас игрок заметно прибавил», — отметил тренер.

«Лучшие кандидаты на капитанство в сборной — Березуцкий и Акинфеев».

Летом сборная России выступит на домашнем Кубке конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля в Санкт- Петербурге, Москве, Сочи и Казани. Подопечные Черчесова на групповом этапе сыграют с командами Португалии, Новой Зеландии и Мексики.

«Шансы на успешное выступление нашей сборной существуют. Но будет тяжело, соперники у нас хорошие, одни из лучших команд мира. Не надо забывать, что это престижный турнир. При этом у нас сейчас обновленная команда, новый тренер», — сказал Онопко.

«Очень важно хорошо подготовится и выступить достойно. Выиграть турнир будет тяжело, но если ставить задачи пошагово, то из группы можно выйти», — добавил он.

Также Онопко поделился мнением, кого он считает лучшими претендентами на звание капитана сборной России.

«Назову Васю Березуцкого, он и по характеру, и по отношению к партнерам, и по отношению к себе достоин быть капитаном сборной. Или Игорь Акинфеев, который уже всем все доказал. Еще назову Артему Дзюбу, по своей натуре он лидер. Но в любой команде главный тренер лучше чувствует атмосферу, и окончательное решение всегда остается за ним», — отметил специалист.

Онопко провел 109 матчей за сборную России и четыре игры за сборную СНГ. При этом бывший защитник длительное время являлся рекордсменом по количеству проведенных встреч среди всех остальных российских игроков, пока его достижение не превзошел Игнашевич.