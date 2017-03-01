ФИФА: Власти Сочи проделали большую работу по подготовке «Фишта» к Кубку конфедераций
СОЧИ, 1 марта. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Власти Сочи проделали большой объем работы при подготовке стадиона «Фишт» к Кубку Конфедераций. Об этом журналистам рассказал директор департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.
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В среду совместная делегация представителей ФИФА и оргкомитета «Россия-2018» по подготовке стадионов Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года посетила Сочи.
«Сочи — особое место, горы с одной стороны, море — с другой. Стадион здесь реконструируется и адаптируется под нужды футбола. Это последний визит в составе такой большой группы, затем мы будем работать маленькими группами. Этот стадион не использовался как футбольный, поэтому мы дополнительно изучаем аспекты того, как арена будет работать в дни матчей», — сказал Смит.
«Большая работа была проделана, но еще многое предстоит сделать. Власти понимают, что еще нужно сделать, чтобы к первому матчу Кубка конфедераций все было готово», — добавил он.
Стадион «Фишт» построен к зимней Олимпиаде в Сочи 2014 года. После завершения Игр арена была реконструирована, а ее вместимость увеличена с 40 000 до 45 000 мест. Первоначально сроком окончания работ называли июнь 2016 года, однако дата сдачи в эксплуатацию была перенесена.
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