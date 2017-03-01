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https://sport.mail.ru/news/football-national/28932904/
1 марта 2017, 14:00 | Футбол: Сборные | ТАСС

ФИФА: Власти Сочи проделали большую работу по подготовке «Фишта» к Кубку конфедераций

СОЧИ, 1 марта. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Власти Сочи проделали большой объем работы при подготовке стадиона «Фишт» к Кубку Конфедераций. Об этом журналистам рассказал директор департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

<nobr>Вице-губернатор</nobr> Краснодарского края Николай Долуда отметил что работы по реконструкции стадиона завершены. Увеличить
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В среду совместная делегация представителей ФИФА и оргкомитета «Россия-2018» по подготовке стадионов Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года посетила Сочи.

«Сочи — особое место, горы с одной стороны, море — с другой. Стадион здесь реконструируется и адаптируется под нужды футбола. Это последний визит в составе такой большой группы, затем мы будем работать маленькими группами. Этот стадион не использовался как футбольный, поэтому мы дополнительно изучаем аспекты того, как арена будет работать в дни матчей», — сказал Смит.

«Большая работа была проделана, но еще многое предстоит сделать. Власти понимают, что еще нужно сделать, чтобы к первому матчу Кубка конфедераций все было готово», — добавил он.

Вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда отметил, что работы по реконструкции стадиона завершены. «Через два-три дня завершим пуско-наладочную работу, еще осталось доделать временные трибуны. Мы не видим угроз срыва мероприятий. Уверен, что все будет сделано качественно, все идет по графику», — сказал Долуда.

Стадион «Фишт» построен к зимней Олимпиаде в Сочи 2014 года. После завершения Игр арена была реконструирована, а ее вместимость увеличена с 40 000 до 45 000 мест. Первоначально сроком окончания работ называли июнь 2016 года, однако дата сдачи в эксплуатацию была перенесена.
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Новости Сборных команд

Долуда: Пусконаладочные работы на стадионе «Фишт» в Сочи завершатся через 2−3 дня

СОЧИ, 1 мар — Р-Спорт, Артем Калинин. Работы по реконструкции сочинского стадиона «Фишт» к матчам Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 по футболу завершены, а пусконаладочные работы на арене закончатся в течение ближайших двух-трех дней, заявил вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда.
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