Долуда: Пусконаладочные работы на стадионе «Фишт» в Сочи завершатся через 2−3 дня

В среду арену в Сочи посетила пятая инспекционная комиссия Международной федерации футбола (ФИФА) и Оргкомитета «Россия-2018», которая проверила готовность стадиона «Фишт» к принятию летом матчей Кубка конфедераций. На арене должны пройти три матча группового этапа турнира и один из полуфиналов. На 28 марта в Сочи запланировано проведение товарищеского матча сборных России и Бельгии.

«Мы не видим угроз срыва тестовых мероприятий, работы по реконструкции завершены, через 2−3 дня завершим пусконаладочные работы. Осталось доделать северную временную трибуну. 15 марта, надеемся, когда субподрядчик поставит нам металл, работы будут заверены. Все идет по графику. На сегодняшний день стадион уже передан управляющей компании, которая будет готовить его как к Кубку конфедераций и чемпионату мира, так и к тестовым матчам», — сказал Долуда журналистам.