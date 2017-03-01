ФИФА ожидает увеличения спроса на билеты на Кубок конфедераций на втором этапе продаж

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Первый этап продаж билетов на матчи турнира стартовал 1 декабря и завершился 19 января. Второй этап начался 1 марта и продлится до 5 апреля, третий пройдет с 19 апреля по 2 июля. Для резидентов РФ самые дешевые билеты на турнир стоят от 960 рублей.

«Сегодня начинается новый этап продажи. Продажи идут на обычном уровне, но всегда есть куда улучшать эти показатели. От второй стадии мы ожидаем увеличения продаж билетов, хотя бы потому что теперь полностью известно расписание турнира», — сказал Смит.