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1 марта 2017, 13:48 | Футбол: Сборные | ТАСС

ФИФА ожидает увеличения спроса на билеты на Кубок конфедераций на втором этапе продаж

СОЧИ, 1 марта. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Международная федерация футбола (ФИФА) надеется, что спрос на билеты на матчи Кубка конфедераций вырастет во второй волне продаж. Об этом журналистам рассказал директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

Второй этап начался 1 марта и продлится до 5 апреля. Увеличить
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Первый этап продаж билетов на матчи турнира стартовал 1 декабря и завершился 19 января. Второй этап начался 1 марта и продлится до 5 апреля, третий пройдет с 19 апреля по 2 июля. Для резидентов РФ самые дешевые билеты на турнир стоят от 960 рублей.

«Сегодня начинается новый этап продажи. Продажи идут на обычном уровне, но всегда есть куда улучшать эти показатели. От второй стадии мы ожидаем увеличения продаж билетов, хотя бы потому что теперь полностью известно расписание турнира», — сказал Смит.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля 2017 года.
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