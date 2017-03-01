Дешам: Если почувствую, что Бензема нужен сборной Франции, я вызову его
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сказал, что двери в национальную команду для Карима Бензема открыты.
Футболист был отстранён от выступления за французскую дружину после скандала с шантажом Матьё Вальбуэна.
«Если я почувствую, что Карим нужен сборной, я вызову его. Я тренер сборной, и я решаю, кому играть. Свой выбор я делаю по спортивному принципу, всё в интересах сборной.
Что произошло, то произошло, но у меня нет никакой обиды. Даже те, кто
Последний раз Карим Бензема вызывался в сборную Франции в октябре 2015 года. В матче с Арменией (4:0) нападающий оформил дубль.
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