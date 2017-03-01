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https://sport.mail.ru/news/football-national/28929713/
1 марта 2017, 10:55 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Дешам: Если почувствую, что Бензема нужен сборной Франции, я вызову его

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сказал, что двери в национальную команду для Карима Бензема открыты.

Футболист был отстранён от выступления за французскую дружину после скандала с шантажом Матьё Вальбуэна.

«Если я почувствую, что Карим нужен сборной, я вызову его. Я тренер сборной, и я решаю, кому играть. Свой выбор я делаю по спортивному принципу, всё в интересах сборной.

Что произошло, то произошло, но у меня нет никакой обиды. Даже те, кто когда-то негативно говорил обо мне, получили шанс в сборной. Я делаю свой выбор, не основываясь на понятиях «я люблю этого, а того не люблю», — цитирует Дешама RMC.

Последний раз Карим Бензема вызывался в сборную Франции в октябре 2015 года. В матче с Арменией (4:0) нападающий оформил дубль.

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