Дешам: Если почувствую, что Бензема нужен сборной Франции, я вызову его

Футболист был отстранён от выступления за французскую дружину после скандала с шантажом Матьё Вальбуэна.



«Если я почувствую, что Карим нужен сборной, я вызову его. Я тренер сборной, и я решаю, кому играть. Свой выбор я делаю по спортивному принципу, всё в интересах сборной.



Что произошло, то произошло, но у меня нет никакой обиды. Даже те, кто когда-то негативно говорил обо мне, получили шанс в сборной. Я делаю свой выбор, не основываясь на понятиях «я люблю этого, а того не люблю», — цитирует Дешама RMC.



Последний раз Карим Бензема вызывался в сборную Франции в октябре 2015 года. В матче с Арменией (4:0) нападающий оформил дубль.