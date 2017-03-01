Женской сборной Тибета по футболу отказали в выдаче виз на турнир в США

Женская сборная Тибета была приглашена на футбольный Кубок Далласа, который пройдет 9—16 апреля . Чайлдерс, которая также выполняет обязанности исполнительного директора женской федерации футбола Тибета сообщила, что 16 членам сборной было отказано в получении виз в американском посольстве в Нью-Дели (Индия). Отмечается, что в посольстве заявили, что «члены команды не имеют никаких оснований для посещения США».

Чайлдерс, которая является уроженкой американского штата Нью-Джерси сообщила, что представители посольства «даже не взглянули на документы и не предоставили никаких объяснений данной ситуации». Сообщается, что руководство команды надеется получить туристические визы, чтобы принять участие в Кубке в качестве гостей. Сборная Тибета должна была провести три выставочных матча с местными командами, а также принять участие в церемонии открытия Кубка Далласа и экскурсионных программах в университете Техаса.

Представитель Госдепартамента США сказал агентству Associated press, что вопросы отдельных случаев визового режима не обсуждались. Документы о невыдаче являются конфиденциальными в соответствии с законом США об иммиграции и гражданстве. Чиновник также подтвердил агентству, что позиция администрации под управлением Дональда Трампа по поводу Тибета не изменилась — США признает Тибет неотделимой частью Китая.

Ранее команда под управлением Чайлдерс принимала участие в турнире в Германии, где не возникло проблем с получением виз. Чайлдерс сообщила, что обратилась к властям с просьбой пересмотреть решение посольства.