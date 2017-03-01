Женской сборной Тибета по футболу отказали в выдаче виз на турнир в США
МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Женской сборной Тибета по футболу было отказано в выдаче американских виз для участия в турнире в Далласе (штат Техас, США). Об этом сообщила тренер команды Кэсси Чайлдерс на своей странице в социальной сети Facebook.
Женская сборная Тибета была приглашена на футбольный Кубок Далласа, который пройдет
Чайлдерс, которая является уроженкой американского штата
Представитель Госдепартамента США сказал агентству Associated press, что вопросы отдельных случаев визового режима не обсуждались. Документы о невыдаче являются конфиденциальными в соответствии с законом США об иммиграции и гражданстве. Чиновник также подтвердил агентству, что позиция администрации под управлением Дональда Трампа по поводу Тибета не изменилась — США признает Тибет неотделимой частью Китая.
Ранее команда под управлением Чайлдерс принимала участие в турнире в Германии, где не возникло проблем с получением виз. Чайлдерс сообщила, что обратилась к властям с просьбой пересмотреть решение посольства.
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