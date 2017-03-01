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https://sport.mail.ru/news/football-national/28926925/
1 марта 2017, 8:30 | Футбол: Сборные | ТАСС

Женской сборной Тибета по футболу отказали в выдаче виз на турнир в США

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Женской сборной Тибета по футболу было отказано в выдаче американских виз для участия в турнире в Далласе (штат Техас, США). Об этом сообщила тренер команды Кэсси Чайлдерс на своей странице в социальной сети Facebook.

Женская сборная Тибета была приглашена на футбольный Кубок Далласа, который пройдет 9—16 апреля. Чайлдерс, которая также выполняет обязанности исполнительного директора женской федерации футбола Тибета сообщила, что 16 членам сборной было отказано в получении виз в американском посольстве в Нью-Дели (Индия). Отмечается, что в посольстве заявили, что «члены команды не имеют никаких оснований для посещения США».

Чайлдерс, которая является уроженкой американского штата Нью-Джерси сообщила, что представители посольства «даже не взглянули на документы и не предоставили никаких объяснений данной ситуации». Сообщается, что руководство команды надеется получить туристические визы, чтобы принять участие в Кубке в качестве гостей. Сборная Тибета должна была провести три выставочных матча с местными командами, а также принять участие в церемонии открытия Кубка Далласа и экскурсионных программах в университете Техаса.

Представитель Госдепартамента США сказал агентству Associated press, что вопросы отдельных случаев визового режима не обсуждались. Документы о невыдаче являются конфиденциальными в соответствии с законом США об иммиграции и гражданстве. Чиновник также подтвердил агентству, что позиция администрации под управлением Дональда Трампа по поводу Тибета не изменилась — США признает Тибет неотделимой частью Китая.

Ранее команда под управлением Чайлдерс принимала участие в турнире в Германии, где не возникло проблем с получением виз. Чайлдерс сообщила, что обратилась к властям с просьбой пересмотреть решение посольства.
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