Александр Бородюк: Сказал, что готов возглавить сборную. Через неделю назначили Черчесова

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ХОТЕЛ БЫ РАБОТАТЬ ТРЕНЕРОМ,

А НЕ СПОРТИВНЫМ ДИРЕКТОРОМ.

— Около месяца назад вы могли возглавить сборную Белоруссии, в прошлом году были в списке кандидатов на пост тренера российской национальной команды, а не так давно сообщалось, что Бородюк в числе кандидатов на должность спортивного директора. Почему в итоге оказались в Казахстане?

— В прошлом году, летом, действительно встречался с Виталием Мутко, состоялся нормальный разговор. Выбрали не меня, отнесся к этому профессионально и желаю удачи Станиславу Черчесову. О том, что могу возглавить молодежку или быть назначенным на пост спортивного директора РФС, читал только в прессе.

— Слухи?

— Да. Слухи. В ближайшие годы хотел бы работать тренером, а не спортивным директором. Должность функционера пока не для меня.

— Это вы поняли после работы на этой должности в «Динамо»?

— Может быть. Должность очень хорошая, ключевая фигура клуба. Но понял, что лучше мне находиться на футбольном поле.

— С Мутко по поводу работы спортивным директором в РФС вы не встречались?

— Нет.

— Виталий Леонтьевич сказал, что приглашение Бородюка требует достойной зарплаты и не может же он пойти в банк и взять кредит. Не задели эти слова?

— Спокойно уже к этому отношусь. Видимо, не дали кредит. Обид у меня нет, это его мнение. Определенную школу в сборной, работая с серьезными тренерами, я прошел, научился быть толстокожим. Кое-что просто не слышать, а воспринимать надо другие слова — о том, что происходило на поле. Критерий в любой сфере — результат, а не чьи-то слова. Так что спокойно отношусь к критике.

— Как строился разговор о возможной работе в сборной?

— Меня спросили: «Ты готов возглавить команду?» Ответил, что готов.

— После такого же ответа одного из претендентов разговор, по моей информации, свелся к обсуждению насущных проблем в российском спорте — в частности борьбе с допингом.

— Со мной такого не было. Просто поговорили о футболе, о его развитии.

— Долго?

— Минут 30.

— После этого вам не звонили?

— Нет. Через неделю был назначен главный тренер, все поздравили Станислава Черчесова. Никаких обид, это решение РФС.

— О чем вы говорили во время встречи? О тактике, о задачах, вы пообещали выиграть чемпионат мира?

— Я — точно не обещал. Разговор был о футболе, о клубах.

— Откуда же тогда высказывание про кредит в банке? Вы не говорили, что менее чем за миллион долларов работать не пойдете? Это было бы логично после случившегося с Капелло.

— Нет, такого не говорил. Вообще после 2008 года у меня с Мутко состоялась только одна встреча — в прошлом году. Видимо, журналисты поспособствовали, ведь я был в списке и шел четвертым. Вот меня и пригласили.

— Вы никогда не ставили финансовых условий по контракту?

— Нет. Соглашался на то, что предлагали, — что в клубах, что в РФС. Самый профессиональный подход был в «Торпедо», когда президент клуба Александр Тукманов приехал на встречу с готовым контрактом. Или же когда возвращался в Россию в «Локомотив», где Валерий Филатов тоже сразу назвал условия. Все конкретно, без пауз. Просьба с их стороны была одна: «Дай ответ в максимально короткие сроки». Посмотрел контракт и в обоих случаях согласился.

— Вы сказали, что в рейтинге потенциальных тренеров сборной шли четвертым. Почему?

— Это мои ощущения. Журналисты же писали, что меня приняли четвертым. Но давайте смотреть на вещи объективно: Бердыев на тот момент был фаворитом….

— А дальше?

— А дальше обсуждать нет смысла. Надо только пожелать Черчесову успехов на этой очень тяжелой работе.

В КАЗАХСТАНЕ РЕШЕНИЕ ПРИНЯЛИ БЫСТРО.

— У вас нет представителя, агента. Это мешает?

— С одной стороны, это мой просчет — агента иметь полезно. Но с другой — я человек старой формации. И у меня не сложилось мнения, что без агента не обойтись.

— Возможно, отсутствие агента помешало вам правильно разобраться в предложениях — например, из «Крыльев» звонили не один раз.

— В Самару звали предметно один раз — когда мы вышли с «Торпедо» в премьер-лигу, обыграв в стыках как раз «Крылья».

— Не так давно вы ездили в Белоруссию на переговоры.

— Да, полтора месяца назад, в Минск. Обсудили работу в сборной страны, разговор получился конструктивный, деловой.

— Не договорились?

— Не могу так сказать.

Цитата В белорусской федерации взяли паузу, в этот момент поступило предложение из Казахстана. Все прошло оперативно.

Состоялась встреча с Канышем Кайдаровичем Аубакировым (первый вице-президент, генсек Федерации футбола Казахстана. — Прим. С. Е.). Разговор получился конструктивным и заинтересованным с обеих сторон.

— Почему выбрали Казахстан, а не Белоруссию?

— Предложение показалось интересным, все прошло быстро — мне сообщили о принятом решении спустя три дня после первой встречи. Кроме того, я работал в «Кайрате» и знаю, какое внимание уделяется развитию футбола, какие деньги вложены в стране в инфраструктуру. Хорошо развивается «Астана», каждый год участвующая в еврокубках, «Тобол», «Ордабасы», «Атырау», другие клубы. Это непременно даст отдачу.

— И Гус Хиддинк, и Дик Адвокат, в штабе которых вы трудились, работали, мягко говоря, не бесплатно. Надеюсь, вы переняли у них эту черту?

— Нет. Я не альтруист, никто не хочет работать за бесплатно. Но первейший фактор — отношение ко мне, заинтересованность. Важно и то, что прежний главный тренер, Талгат Байсуфинов, остается в системе федерации.

— Сборная Казахстана занимает последнее место в отборочной группе ЧМ-2018, имея 2 очка. Какие задачи вам поставлены?

— Произвести смену поколений, выявить и привлечь молодых талантливых футболистов, создать боеспособную команду. В спорте можно победить или проиграть, но важно — как ты отдаешься борьбе.

— А результат? От вас не требуют попробовать побороться за путевку на ЧМ-2018?

— В федерации работают здравомыслящие люди — отрыв от лидеров большой. В то же время задачей любого тренера является достижение достойного результата в каждом матче. Для меня очень важно, чтобы не было равнодушных на поле, чтобы ребята бились за свою страну.

— Надеетесь опередить хотя бы одну команду в таблице?

— Почему одну? Важно в каждом матче бороться за победу. А на результат посмотрим в конце турнира.

У НАС, ЧТОБЫ БЫТЬ БРУТАЛЬНЫМ МАЧО, НАДО КОГО-ТО ЗАМОЧИТЬ.

— Пришлось ли казахстанской Федерации футбола брать кредит на оплату ваших услуг?

— Если только кредит доверия….

— Вашим помощником станет Виктор Лосев?

— Да. Мы играли вместе в «Динамо», олимпийской сборной, работали в РФС, в молодежке. Давным-давно знакомы, у нас схожие взгляды на футбол. Ближайший матч — товарищеский, с Кипром, затем с Арменией в отборе ЧМ-2018.

— У вас постоянно звонит мобильный телефон. Почувствовали к себе корыстный интерес?

— Разные люди звонят. Кто-то радуется, кто-то другое говорит.

— Что?

— «Смотри, — говорит, — на грабли не наступи». И не знаешь, к чему это сказано.

— Добрый человек.

— Да, добрый. Разное говорят. У нас что приветствуется, особенно в интернете?

— Что?

— Чтобы быть брутальным мачо, надо кого-то замочить. А потом выходит человек в мир, видит тебя, улыбается и говорит: «Привет, как дела?».

АРШАВИН СКАЗАЛ, ЧТО ЗА СБОРНУЮ ГОТОВ ИГРАТЬ ВСЕГДА.

— Высказывалось мнение, что Андрей Аршавин помог бы сборной на ЧМ-2018.

— Это дело главного тренера команды.

— Но Аршавин соответствует ее уровню?

Цитата — Сейчас Андрей в хорошем физическом состоянии, а мастерство у него не отнять. Во всем мире уже давно поняли, что в паспорт игроку смотреть не имеет смысла.

— Вы сохранили хорошие отношения с футболистами сборной. Слышал о том, что игроки вам звонили и во время ЧМ-2014, и во время Euro-2016, когда в штабе команды вы не работали.

— Нет, это не так. Но я действительно сохранил добрые отношения, со многими игроками поддерживаю связь. 2008 год и успех на Euro стоят особняком. Команда прошла трудный путь, и это сплотило. Знаете, у нас принято обсуждать игроков, которые…



— … Пьют шампанское.

— Нет, которые медийны. Обсуждают не хорошее, а чаще всего критикуют. А я бы хотел вспомнить другое. Взять того же Аршавина. Как-то Андрей приехал в сборную из «Арсенала» для подготовки к матчу с Уэльсом. Были проблемы с ногой, Гус попросил: «Спроси Аршавина, сможет ли играть?» Аршавин ответил, что за сборную России готов всегда. То поколение действительно очень цельное, тот успех — заслуга ребят и Гуса Хиддинка, который поменял менталитет.

— Кстати, были ли ситуации, когда могли поехать вслед за Гусом в другую команду?

— Это дело мое и Гуса. Это я публично обсуждать не стану. Кстати, отмечу, что ни Гус, ни Дик никогда плохо о России не отзываются — это важно для страны.

У СБОРНОЙ КАЗАХСТАНА ЕСТЬ БАЗА.

— Сколько матчей сборной Казахстана вы посмотрели?

— Четыре встречи текущего отборочного цикла.

— Что намерены изменить?

— Есть помимо футбольных бытовые вещи. Вроде бы мелочи. Скажем, если в Европе матч начинается поздно, по казахстанскому времени это уже глубокая ночь. Надо учитывать и очень дальние перелеты. А потенциал футболистов достаточно хороший, надо поменять психологию — игроки должны выходить на матч более уверенные в своих силах.

— Не считаете, что Казахстану надо перейти в азиатскую конфедерацию?

— Ни в коем случае. Только играя с сильнейшими сборными Европы, можно развиваться. А участие в евротурнирах позволяет клубам Казахстана делать лигу сильнее.

— Что конкретно имеете в виду, когда говорите о высоком потенциале футболистов сборной?

— В техническом плане игроки неплохо подготовлены. Важно поправить ментальность — то, что удалось сделать в сборной России. На поле выходят такие же люди, футбол — игра 11 на 11, и побеждает тот, кто подходит к игре в лучшем физическом и психологическом состоянии. А перспектива есть. На недавнем турнире Гранаткина юноши Казахстана заняли второе место.

— У вашей команды есть база?

— Да, достаточно хорошая, имеется все необходимое. База находится недалеко от Алма-Аты.

— А как так получилось, что Казахстан имеет базу для сборной, а у России ее нет и команда живет в отелях?

— Давайте не буду сравнивать? Вы задаете сложнейшие вопросы, на которые у меня пока нет ответа. Но считаю, если у тебя есть финансы, можно жить и в отелях. Кроме того, у сборной России есть возможность работать на базе в Новогорске.

— Но она этого не делала уже очень давно.

— Тренерский штаб считал возможным жить в отелях.

— Не почувствовали после назначения ревность со стороны местных специалистов?