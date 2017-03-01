Александр Бородюк: Сказал, что готов возглавить сборную. Через неделю назначили Черчесова
Назначенный главным тренером сборной Казахстана российский специалист дал интервью «СЭ».
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Видимо, что-то случилось...
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ХОТЕЛ БЫ РАБОТАТЬ ТРЕНЕРОМ,
А НЕ СПОРТИВНЫМ ДИРЕКТОРОМ.
— Около месяца назад вы могли возглавить сборную Белоруссии, в прошлом году были в списке кандидатов на пост тренера российской национальной команды, а не так давно сообщалось, что Бородюк в числе кандидатов на должность спортивного директора. Почему в итоге оказались в Казахстане?
— В прошлом году, летом, действительно встречался с Виталием Мутко, состоялся нормальный разговор. Выбрали не меня, отнесся к этому профессионально и желаю удачи Станиславу Черчесову. О том, что могу возглавить молодежку или быть назначенным на пост спортивного директора РФС, читал только в прессе.
— Слухи?
— Да. Слухи. В ближайшие годы хотел бы работать тренером, а не спортивным директором. Должность функционера пока не для меня.
— Это вы поняли после работы на этой должности в «Динамо»?
— Может быть. Должность очень хорошая, ключевая фигура клуба. Но понял, что лучше мне находиться на футбольном поле.
— С Мутко по поводу работы спортивным директором в РФС вы не встречались?
— Нет.
— Виталий Леонтьевич сказал, что приглашение Бородюка требует достойной зарплаты и не может же он пойти в банк и взять кредит. Не задели эти слова?
— Спокойно уже к этому отношусь. Видимо, не дали кредит. Обид у меня нет, это его мнение. Определенную школу в сборной, работая с серьезными тренерами, я прошел, научился быть толстокожим.
— Как строился разговор о возможной работе в сборной?
— Меня спросили: «Ты готов возглавить команду?» Ответил, что готов.
— После такого же ответа одного из претендентов разговор, по моей информации, свелся к обсуждению насущных проблем в российском спорте — в частности борьбе с допингом.
— Со мной такого не было. Просто поговорили о футболе, о его развитии.
— Долго?
— Минут 30.
— После этого вам не звонили?
— Нет. Через неделю был назначен главный тренер, все поздравили Станислава Черчесова. Никаких обид, это решение РФС.
— О чем вы говорили во время встречи? О тактике, о задачах, вы пообещали выиграть чемпионат мира?
— Я — точно не обещал. Разговор был о футболе, о клубах.
— Откуда же тогда высказывание про кредит в банке? Вы не говорили, что менее чем за миллион долларов работать не пойдете? Это было бы логично после случившегося с Капелло.
— Нет, такого не говорил. Вообще после 2008 года у меня с Мутко состоялась только одна встреча — в прошлом году. Видимо, журналисты поспособствовали, ведь я был в списке и шел четвертым. Вот меня и пригласили.
— Вы никогда не ставили финансовых условий по контракту?
— Нет. Соглашался на то, что предлагали, — что в клубах, что в РФС. Самый профессиональный подход был в «Торпедо», когда президент клуба Александр Тукманов приехал на встречу с готовым контрактом. Или же когда возвращался в Россию в «Локомотив», где Валерий Филатов тоже сразу назвал условия. Все конкретно, без пауз. Просьба с их стороны была одна: «Дай ответ в максимально короткие сроки». Посмотрел контракт и в обоих случаях согласился.
— Вы сказали, что в рейтинге потенциальных тренеров сборной шли четвертым. Почему?
— Это мои ощущения. Журналисты же писали, что меня приняли четвертым. Но давайте смотреть на вещи объективно: Бердыев на тот момент был фаворитом….
— А дальше?
— А дальше обсуждать нет смысла. Надо только пожелать Черчесову успехов на этой очень тяжелой работе.
В КАЗАХСТАНЕ РЕШЕНИЕ ПРИНЯЛИ БЫСТРО.
— У вас нет представителя, агента. Это мешает?
— С одной стороны, это мой просчет — агента иметь полезно. Но с другой — я человек старой формации. И у меня не сложилось мнения, что без агента не обойтись.
— Возможно, отсутствие агента помешало вам правильно разобраться в предложениях — например, из «Крыльев» звонили не один раз.
— В Самару звали предметно один раз — когда мы вышли с «Торпедо» в
— Не так давно вы ездили в Белоруссию на переговоры.
— Да, полтора месяца назад, в Минск. Обсудили работу в сборной страны, разговор получился конструктивный, деловой.
— Не договорились?
— Не могу так сказать.
Состоялась встреча с Канышем Кайдаровичем Аубакировым (первый
— Почему выбрали Казахстан, а не Белоруссию?
— Предложение показалось интересным, все прошло быстро — мне сообщили о принятом решении спустя три дня после первой встречи. Кроме того, я работал в «Кайрате» и знаю, какое внимание уделяется развитию футбола, какие деньги вложены в стране в инфраструктуру. Хорошо развивается «Астана», каждый год участвующая в еврокубках, «Тобол», «Ордабасы», «Атырау», другие клубы. Это непременно даст отдачу.
— И Гус Хиддинк, и Дик Адвокат, в штабе которых вы трудились, работали, мягко говоря, не бесплатно. Надеюсь, вы переняли у них эту черту?
— Нет. Я не альтруист, никто не хочет работать за бесплатно. Но первейший фактор — отношение ко мне, заинтересованность. Важно и то, что прежний главный тренер, Талгат Байсуфинов, остается в системе федерации.
— Сборная Казахстана занимает последнее место в отборочной группе ЧМ-2018, имея 2 очка. Какие задачи вам поставлены?
— Произвести смену поколений, выявить и привлечь молодых талантливых футболистов, создать боеспособную команду. В спорте можно победить или проиграть, но важно — как ты отдаешься борьбе.
— А результат? От вас не требуют попробовать побороться за путевку на ЧМ-2018?
— В федерации работают здравомыслящие люди — отрыв от лидеров большой. В то же время задачей любого тренера является достижение достойного результата в каждом матче. Для меня очень важно, чтобы не было равнодушных на поле, чтобы ребята бились за свою страну.
— Надеетесь опередить хотя бы одну команду в таблице?
— Почему одну? Важно в каждом матче бороться за победу. А на результат посмотрим в конце турнира.
У НАС, ЧТОБЫ БЫТЬ БРУТАЛЬНЫМ МАЧО, НАДО
— Пришлось ли казахстанской Федерации футбола брать кредит на оплату ваших услуг?
— Если только кредит доверия….
— Вашим помощником станет Виктор Лосев?
— Да. Мы играли вместе в «Динамо», олимпийской сборной, работали в РФС, в молодежке.
— У вас постоянно звонит мобильный телефон. Почувствовали к себе корыстный интерес?
— Разные люди звонят.
— Что?
— «Смотри, — говорит, — на грабли не наступи». И не знаешь, к чему это сказано.
— Добрый человек.
— Да, добрый. Разное говорят. У нас что приветствуется, особенно в интернете?
— Что?
— Чтобы быть брутальным мачо, надо
АРШАВИН СКАЗАЛ, ЧТО ЗА СБОРНУЮ ГОТОВ ИГРАТЬ ВСЕГДА.
— Высказывалось мнение, что Андрей Аршавин помог бы сборной на ЧМ-2018.
— Это дело главного тренера команды.
— Но Аршавин соответствует ее уровню?
— Вы сохранили хорошие отношения с футболистами сборной. Слышал о том, что игроки вам звонили и во время ЧМ-2014, и во время Euro-2016, когда в штабе команды вы не работали.
— Нет, это не так. Но я действительно сохранил добрые отношения, со многими игроками поддерживаю связь. 2008 год и успех на Euro стоят особняком. Команда прошла трудный путь, и это сплотило. Знаете, у нас принято обсуждать игроков, которые…
— … Пьют шампанское.
— Нет, которые медийны. Обсуждают не хорошее, а чаще всего критикуют. А я бы хотел вспомнить другое. Взять того же Аршавина.
— Кстати, были ли ситуации, когда могли поехать вслед за Гусом в другую команду?
— Это дело мое и Гуса. Это я публично обсуждать не стану. Кстати, отмечу, что ни Гус, ни Дик никогда плохо о России не отзываются — это важно для страны.
У СБОРНОЙ КАЗАХСТАНА ЕСТЬ БАЗА.
— Сколько матчей сборной Казахстана вы посмотрели?
— Четыре встречи текущего отборочного цикла.
— Что намерены изменить?
— Есть помимо футбольных бытовые вещи. Вроде бы мелочи. Скажем, если в Европе матч начинается поздно, по казахстанскому времени это уже глубокая ночь. Надо учитывать и очень дальние перелеты. А потенциал футболистов достаточно хороший, надо поменять психологию — игроки должны выходить на матч более уверенные в своих силах.
— Не считаете, что Казахстану надо перейти в азиатскую конфедерацию?
— Ни в коем случае. Только играя с сильнейшими сборными Европы, можно развиваться. А участие в евротурнирах позволяет клубам Казахстана делать лигу сильнее.
— Что конкретно имеете в виду, когда говорите о высоком потенциале футболистов сборной?
— В техническом плане игроки неплохо подготовлены. Важно поправить ментальность — то, что удалось сделать в сборной России. На поле выходят такие же люди, футбол — игра 11 на 11, и побеждает тот, кто подходит к игре в лучшем физическом и психологическом состоянии. А перспектива есть. На недавнем турнире Гранаткина юноши Казахстана заняли второе место.
— У вашей команды есть база?
— Да, достаточно хорошая, имеется все необходимое. База находится недалеко от
— А как так получилось, что Казахстан имеет базу для сборной, а у России ее нет и команда живет в отелях?
— Давайте не буду сравнивать? Вы задаете сложнейшие вопросы, на которые у меня пока нет ответа. Но считаю, если у тебя есть финансы, можно жить и в отелях. Кроме того, у сборной России есть возможность работать на базе в Новогорске.
— Но она этого не делала уже очень давно.
— Тренерский штаб считал возможным жить в отелях.
— Не почувствовали после назначения ревность со стороны местных специалистов?
— Как сказал президент федерации, все мы родом из одной страны — СССР, в Казахстане прекрасно говорят
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