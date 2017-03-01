Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/28926209/
1 марта 2017, 9:07 | Футбол: Сборные | Спорт-Экспресс

Александр Бородюк: Сказал, что готов возглавить сборную. Через неделю назначили Черчесова

Назначенный главным тренером сборной Казахстана российский специалист дал интервью «СЭ».

Назначенный главным тренером сборной Казахстана российский специалист дал интервью СЭ. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

ХОТЕЛ БЫ РАБОТАТЬ ТРЕНЕРОМ,
А НЕ СПОРТИВНЫМ ДИРЕКТОРОМ.

— Около месяца назад вы могли возглавить сборную Белоруссии, в прошлом году были в списке кандидатов на пост тренера российской национальной команды, а не так давно сообщалось, что Бородюк в числе кандидатов на должность спортивного директора. Почему в итоге оказались в Казахстане?

— В прошлом году, летом, действительно встречался с Виталием Мутко, состоялся нормальный разговор. Выбрали не меня, отнесся к этому профессионально и желаю удачи Станиславу Черчесову. О том, что могу возглавить молодежку или быть назначенным на пост спортивного директора РФС, читал только в прессе.

— Слухи?

— Да. Слухи. В ближайшие годы хотел бы работать тренером, а не спортивным директором. Должность функционера пока не для меня.

— Это вы поняли после работы на этой должности в «Динамо»?

— Может быть. Должность очень хорошая, ключевая фигура клуба. Но понял, что лучше мне находиться на футбольном поле.

— С Мутко по поводу работы спортивным директором в РФС вы не встречались?

— Нет.

— Виталий Леонтьевич сказал, что приглашение Бородюка требует достойной зарплаты и не может же он пойти в банк и взять кредит. Не задели эти слова?

— Спокойно уже к этому отношусь. Видимо, не дали кредит. Обид у меня нет, это его мнение. Определенную школу в сборной, работая с серьезными тренерами, я прошел, научился быть толстокожим. Кое-что просто не слышать, а воспринимать надо другие слова — о том, что происходило на поле. Критерий в любой сфере — результат, а не чьи-то слова. Так что спокойно отношусь к критике.

— Как строился разговор о возможной работе в сборной?

— Меня спросили: «Ты готов возглавить команду?» Ответил, что готов.

— После такого же ответа одного из претендентов разговор, по моей информации, свелся к обсуждению насущных проблем в российском спорте — в частности борьбе с допингом.

— Со мной такого не было. Просто поговорили о футболе, о его развитии.

— Долго?

— Минут 30.

— После этого вам не звонили?

— Нет. Через неделю был назначен главный тренер, все поздравили Станислава Черчесова. Никаких обид, это решение РФС.

— О чем вы говорили во время встречи? О тактике, о задачах, вы пообещали выиграть чемпионат мира?

— Я — точно не обещал. Разговор был о футболе, о клубах.

— Откуда же тогда высказывание про кредит в банке? Вы не говорили, что менее чем за миллион долларов работать не пойдете? Это было бы логично после случившегося с Капелло.

— Нет, такого не говорил. Вообще после 2008 года у меня с Мутко состоялась только одна встреча — в прошлом году. Видимо, журналисты поспособствовали, ведь я был в списке и шел четвертым. Вот меня и пригласили.

— Вы никогда не ставили финансовых условий по контракту?

— Нет. Соглашался на то, что предлагали, — что в клубах, что в РФС. Самый профессиональный подход был в «Торпедо», когда президент клуба Александр Тукманов приехал на встречу с готовым контрактом. Или же когда возвращался в Россию в «Локомотив», где Валерий Филатов тоже сразу назвал условия. Все конкретно, без пауз. Просьба с их стороны была одна: «Дай ответ в максимально короткие сроки». Посмотрел контракт и в обоих случаях согласился.

— Вы сказали, что в рейтинге потенциальных тренеров сборной шли четвертым. Почему?

— Это мои ощущения. Журналисты же писали, что меня приняли четвертым. Но давайте смотреть на вещи объективно: Бердыев на тот момент был фаворитом….

— А дальше?

— А дальше обсуждать нет смысла. Надо только пожелать Черчесову успехов на этой очень тяжелой работе.

В КАЗАХСТАНЕ РЕШЕНИЕ ПРИНЯЛИ БЫСТРО.

— У вас нет представителя, агента. Это мешает?

— С одной стороны, это мой просчет — агента иметь полезно. Но с другой — я человек старой формации. И у меня не сложилось мнения, что без агента не обойтись.

— Возможно, отсутствие агента помешало вам правильно разобраться в предложениях — например, из «Крыльев» звонили не один раз.

— В Самару звали предметно один раз — когда мы вышли с «Торпедо» в премьер-лигу, обыграв в стыках как раз «Крылья».

— Не так давно вы ездили в Белоруссию на переговоры.

— Да, полтора месяца назад, в Минск. Обсудили работу в сборной страны, разговор получился конструктивный, деловой.

— Не договорились?

— Не могу так сказать.

Состоялась встреча с Канышем Кайдаровичем Аубакировым (первый вице-президент, генсек Федерации футбола Казахстана. — Прим. С. Е.). Разговор получился конструктивным и заинтересованным с обеих сторон.

— Почему выбрали Казахстан, а не Белоруссию?

— Предложение показалось интересным, все прошло быстро — мне сообщили о принятом решении спустя три дня после первой встречи. Кроме того, я работал в «Кайрате» и знаю, какое внимание уделяется развитию футбола, какие деньги вложены в стране в инфраструктуру. Хорошо развивается «Астана», каждый год участвующая в еврокубках, «Тобол», «Ордабасы», «Атырау», другие клубы. Это непременно даст отдачу.

— И Гус Хиддинк, и Дик Адвокат, в штабе которых вы трудились, работали, мягко говоря, не бесплатно. Надеюсь, вы переняли у них эту черту?

— Нет. Я не альтруист, никто не хочет работать за бесплатно. Но первейший фактор — отношение ко мне, заинтересованность. Важно и то, что прежний главный тренер, Талгат Байсуфинов, остается в системе федерации.

— Сборная Казахстана занимает последнее место в отборочной группе ЧМ-2018, имея 2 очка. Какие задачи вам поставлены?

— Произвести смену поколений, выявить и привлечь молодых талантливых футболистов, создать боеспособную команду. В спорте можно победить или проиграть, но важно — как ты отдаешься борьбе.

— А результат? От вас не требуют попробовать побороться за путевку на ЧМ-2018?

— В федерации работают здравомыслящие люди — отрыв от лидеров большой. В то же время задачей любого тренера является достижение достойного результата в каждом матче. Для меня очень важно, чтобы не было равнодушных на поле, чтобы ребята бились за свою страну.

— Надеетесь опередить хотя бы одну команду в таблице?

— Почему одну? Важно в каждом матче бороться за победу. А на результат посмотрим в конце турнира.

У НАС, ЧТОБЫ БЫТЬ БРУТАЛЬНЫМ МАЧО, НАДО КОГО-ТО ЗАМОЧИТЬ.

— Пришлось ли казахстанской Федерации футбола брать кредит на оплату ваших услуг?

— Если только кредит доверия….

— Вашим помощником станет Виктор Лосев?

— Да. Мы играли вместе в «Динамо», олимпийской сборной, работали в РФС, в молодежке. Давным-давно знакомы, у нас схожие взгляды на футбол. Ближайший матч — товарищеский, с Кипром, затем с Арменией в отборе ЧМ-2018.

— У вас постоянно звонит мобильный телефон. Почувствовали к себе корыстный интерес?

— Разные люди звонят. Кто-то радуется, кто-то другое говорит.

— Что?

— «Смотри, — говорит, — на грабли не наступи». И не знаешь, к чему это сказано.

— Добрый человек.

— Да, добрый. Разное говорят. У нас что приветствуется, особенно в интернете?

— Что?

— Чтобы быть брутальным мачо, надо кого-то замочить. А потом выходит человек в мир, видит тебя, улыбается и говорит: «Привет, как дела?».

АРШАВИН СКАЗАЛ, ЧТО ЗА СБОРНУЮ ГОТОВ ИГРАТЬ ВСЕГДА.

— Высказывалось мнение, что Андрей Аршавин помог бы сборной на ЧМ-2018.

— Это дело главного тренера команды.

— Но Аршавин соответствует ее уровню?

— Вы сохранили хорошие отношения с футболистами сборной. Слышал о том, что игроки вам звонили и во время ЧМ-2014, и во время Euro-2016, когда в штабе команды вы не работали.

— Нет, это не так. Но я действительно сохранил добрые отношения, со многими игроками поддерживаю связь. 2008 год и успех на Euro стоят особняком. Команда прошла трудный путь, и это сплотило. Знаете, у нас принято обсуждать игроков, которые…

 — … Пьют шампанское.

— Нет, которые медийны. Обсуждают не хорошее, а чаще всего критикуют. А я бы хотел вспомнить другое. Взять того же Аршавина. Как-то Андрей приехал в сборную из «Арсенала» для подготовки к матчу с Уэльсом. Были проблемы с ногой, Гус попросил: «Спроси Аршавина, сможет ли играть?» Аршавин ответил, что за сборную России готов всегда. То поколение действительно очень цельное, тот успех — заслуга ребят и Гуса Хиддинка, который поменял менталитет.

— Кстати, были ли ситуации, когда могли поехать вслед за Гусом в другую команду?

— Это дело мое и Гуса. Это я публично обсуждать не стану. Кстати, отмечу, что ни Гус, ни Дик никогда плохо о России не отзываются — это важно для страны.

У СБОРНОЙ КАЗАХСТАНА ЕСТЬ БАЗА.

— Сколько матчей сборной Казахстана вы посмотрели?

— Четыре встречи текущего отборочного цикла.

— Что намерены изменить?

— Есть помимо футбольных бытовые вещи. Вроде бы мелочи. Скажем, если в Европе матч начинается поздно, по казахстанскому времени это уже глубокая ночь. Надо учитывать и очень дальние перелеты. А потенциал футболистов достаточно хороший, надо поменять психологию — игроки должны выходить на матч более уверенные в своих силах.

— Не считаете, что Казахстану надо перейти в азиатскую конфедерацию?

— Ни в коем случае. Только играя с сильнейшими сборными Европы, можно развиваться. А участие в евротурнирах позволяет клубам Казахстана делать лигу сильнее.

— Что конкретно имеете в виду, когда говорите о высоком потенциале футболистов сборной?

— В техническом плане игроки неплохо подготовлены. Важно поправить ментальность — то, что удалось сделать в сборной России. На поле выходят такие же люди, футбол — игра 11 на 11, и побеждает тот, кто подходит к игре в лучшем физическом и психологическом состоянии. А перспектива есть. На недавнем турнире Гранаткина юноши Казахстана заняли второе место.

— У вашей команды есть база?

— Да, достаточно хорошая, имеется все необходимое. База находится недалеко от Алма-Аты.

— А как так получилось, что Казахстан имеет базу для сборной, а у России ее нет и команда живет в отелях?

— Давайте не буду сравнивать? Вы задаете сложнейшие вопросы, на которые у меня пока нет ответа. Но считаю, если у тебя есть финансы, можно жить и в отелях. Кроме того, у сборной России есть возможность работать на базе в Новогорске.

— Но она этого не делала уже очень давно.

— Тренерский штаб считал возможным жить в отелях.

— Не почувствовали после назначения ревность со стороны местных специалистов?

— Как сказал президент федерации, все мы родом из одной страны — СССР, в Казахстане прекрасно говорят по-русски. А объединяет нас футбол, который вне политики.

Сборная Казахстана
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная России
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Бородюк едет спасать Казахстан

Бородюк едет спасать Казахстан

Российский специалист Александр Бородюк, долгое время работавший в системе РФС и бывший у Гуса Хиддинка ассистентом на бронзовом для сборной России Евро-2008, а в последнее время остававшийся без работы, подписал соглашение со сборной Казахстана по футболу.
Еще 7 новостей  Все новости
28 февраля

Умер легендарный советский хоккеист

"Игнашевич был готов уйти из ЦСКА". Интервью дня

Самоубийство русского хоккея. Все о скандале года