Нойер: В Кубке конфедераций участвуют лишь немногие избранные команды

«В Кубке конфедераций участвуют лишь немногие избранные команды, добившиеся за последние годы больших побед на международной арене. Каждая игра, каждый турнир требует больших усилий. Всегда хочется показывать свой максимум.



Мы хотим побеждать в каждом турнире, и Кубок конфедераций — не исключение. Во всяком случае, сам трофей смотрится весьма эффектно. В любом состязании каждая команда стремится показать максимальный результат. В этом смысле мы не отличаемся от других», — цитирует Нойера сайт ФИФА.