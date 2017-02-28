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28 февраля 2017, 20:36 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Нойер: В Кубке конфедераций участвуют лишь немногие избранные команды

Вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер рассказал о задачах бундестим на Кубок конфедераций.

«В Кубке конфедераций участвуют лишь немногие избранные команды, добившиеся за последние годы больших побед на международной арене. Каждая игра, каждый турнир требует больших усилий. Всегда хочется показывать свой максимум.

Мы хотим побеждать в каждом турнире, и Кубок конфедераций — не исключение. Во всяком случае, сам трофей смотрится весьма эффектно. В любом состязании каждая команда стремится показать максимальный результат. В этом смысле мы не отличаемся от других», — цитирует Нойера сайт ФИФА.

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ФИФА: Казани осталось финализировать некоторые аспекты подготовки к Кубку конфедераций

ФИФА: Казани осталось финализировать некоторые аспекты подготовки к Кубку конфедераций

КАЗАНЬ, 28 февраля. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Казани, как городу, принимающему матчи Кубка конфедераций по футболу 2017 года, осталось финализировать лишь некоторые аспекты подготовки. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал директор департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.
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