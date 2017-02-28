Леонов не исключает, что Сычев сможет сыграть за «основу» пляжного ФК «Локомотив»

Сычев в 2015 году после истечения срока контракта покинул московский «Локомотив». При этом в последние годы пребывания в стане «красно-зеленых» он не проходил в «основу» и выступал на правах аренды за минское «Динамо», нижегородскую «Волгу» и казахстанский «Окжетпес». 27 и 28 февраля 33-летний футболист тренировался в составе пляжного «Локомотива».

«Дмитрий приехал на вторую тренировку подряд. Ему все понравилось, и он готов тренироваться, чтобы попасть в состав на чемпионат России. Возможно, у него получится поиграть и в “основе” “Локомотива”. Главное, чтобы обошлось без травм, а желание и технические навыки у Дмитрия есть. Очень большая специфика, еще долго привыкать, это только начальный этап, но мы будем помогать со своей стороны, а Дима будет делиться с нами опытом большого футбола. Будем стараться, чтобы Дмитрий сыграл в суперлиге чемпионата России», — сказал Леонов по телефону.

«Вдруг так заявит о себе, что сможет пригодиться и сборной. Я как тренер “Локомотива” и наше руководство — все рады, что футболиста такого уровня мы видим в рядах своей команды. Он делится своим опытом, потому что он играл на самом высочайшем уровне, и мы получаем какую-то новую информацию. У нас уже были такие футболисты, как Алексей Смертин, Александр Филимонов, и в очередной раз мы рады возможности тренироваться бок о бок с профессионалами такого уровня», — добавил он.

Тренер отметил, что Сычев находится в хорошей физической форме. «После того как с одним из клубов у него закончился профессиональный контракт, он играл и в ЛФЛ (любительская лига), и в мини-футбол, очень увлекается хоккеем — он постоянно в спорте. Сейчас он решил посвятить себя пляжному футбол, и я очень рад этому. Он чуть раньше приезжает на тренировку, он адекватный футболист, и мы только рады будем, если у него получится», — пояснил Леонов.