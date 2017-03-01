Воронежский тренер возглавил сборную Казахстана по футболу

Тренер родом из Воронежа Александр Бородюк возглавил сборную Казахстана по футболу. Соглашение со специалистом рассчитано на три года, сообщила пресс-служба Федерации футбола Казахстана в понедельник, 27 февраля.

Тренерский совет и руководство федерации учли опыт работы 54-летнего тренера и желание самого Александра Бородюка работать именно со сборной Казахстана. В это время специалист рассматривал ряд предложений по работе в национальных сборных других стран, добавила пресс-служба федерации.

Александр Бородюк родился в Воронеже в 1962 году. Заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер России. Становился серебряным призером чемпионата СССР, серебряным и бронзовым призером чемпионата России. За олимпийскую сборную СССР провел шесть матчей и получил золотую медаль на Олимпиаде 1988 года в Сеуле.

Бородюк входил в тренерский штаб сборной России с 2002 по 2012 год. В 2012 году был спортивным директором московского «Динамо». Возглавлял московское «Торпедо» с 2013 по 2014 год. С декабря 2015 по апрель 2016 года был главным тренером «Кайрата» (Алма-Ата). Выиграл с командой Суперкубок Казахстана.