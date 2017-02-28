ФИФА: Казани осталось финализировать некоторые аспекты подготовки к Кубку конфедераций
КАЗАНЬ, 28 февраля. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Казани, как городу, принимающему матчи Кубка конфедераций по футболу 2017 года, осталось финализировать лишь некоторые аспекты подготовки. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал директор департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.
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Во вторник совместная делегация представителей ФИФА и оргкомитета «Россия-2018» по подготовке стадионов Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года посетила Казань. В рамках визита, который завершится 3 марта, делегация посетит стадионы в четырех
«Мы уверены, что Казань примет турнир на самом высоком уровне. Нам осталось лишь финализировать некоторые аспекты», — подчеркнул Смит.
«Очень рад вернуться в Казань, где мы успешно провели жеребьевку Кубка конфедераций. “Казань-Арена” — современный, полностью функционирующий стадион. Наш визит больше касается адаптации арены и распределения операционных процессов внутри стадиона. Это прекрасная возможность обсудить все вопросы, связанные с организацией движения внутри стадиона и работы входных групп», — добавил Смит.
Смит подчеркнул, что до начала турнира осталось всего 108 дней. «Об этом при подъезде к стадиону напоминает медиаэкран. Здесь пройдут очень интересные игры. Надеемся вернуться сюда уже на полный стадион», — сказал Смит в заключение.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в
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