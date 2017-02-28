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28 февраля 2017, 13:59 | Футбол: Сборные | ТАСС

ФИФА: Казани осталось финализировать некоторые аспекты подготовки к Кубку конфедераций

КАЗАНЬ, 28 февраля. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Казани, как городу, принимающему матчи Кубка конфедераций по футболу 2017 года, осталось финализировать лишь некоторые аспекты подготовки. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал директор департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

В ФИФА уверены что Казань примет турнир на самом высоком уровне. Увеличить
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Во вторник совместная делегация представителей ФИФА и оргкомитета «Россия-2018» по подготовке стадионов Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года посетила Казань. В рамках визита, который завершится 3 марта, делегация посетит стадионы в четырех городах-организаторах матчей Кубка конфедераций — Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и Москве (стадион «Спартак»).

«Мы уверены, что Казань примет турнир на самом высоком уровне. Нам осталось лишь финализировать некоторые аспекты», — подчеркнул Смит.

«Очень рад вернуться в Казань, где мы успешно провели жеребьевку Кубка конфедераций. “Казань-Арена” — современный, полностью функционирующий стадион. Наш визит больше касается адаптации арены и распределения операционных процессов внутри стадиона. Это прекрасная возможность обсудить все вопросы, связанные с организацией движения внутри стадиона и работы входных групп», — добавил Смит.

Смит подчеркнул, что до начала турнира осталось всего 108 дней. «Об этом при подъезде к стадиону напоминает медиаэкран. Здесь пройдут очень интересные игры. Надеемся вернуться сюда уже на полный стадион», — сказал Смит в заключение.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани. В столице Татарстана пройдут три матча группового этапа: Португалия — Мексика (18 июня), Германия — Чили (22 июня) и Мексика — Россия (24 июня), а также одна полуфинальная встреча.
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Сорокин: Тупиковых вопросов при подготовке к Кубку конфедераций нет

Сорокин: Тупиковых вопросов при подготовке к Кубку конфедераций нет

КАЗАНЬ, 28 февраля. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Оргкомитет «Россия-2018» при подготовке к Кубку конфедераций по футболу 2017 года не имеет проблем, которые можно было бы назвать тупиковыми. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.
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