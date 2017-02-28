ФИФА: Казани осталось финализировать некоторые аспекты подготовки к Кубку конфедераций

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Во вторник совместная делегация представителей ФИФА и оргкомитета «Россия-2018» по подготовке стадионов Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года посетила Казань. В рамках визита, который завершится 3 марта, делегация посетит стадионы в четырех городах-организаторах матчей Кубка конфедераций — Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и Москве (стадион «Спартак»).

«Мы уверены, что Казань примет турнир на самом высоком уровне. Нам осталось лишь финализировать некоторые аспекты», — подчеркнул Смит.

«Очень рад вернуться в Казань, где мы успешно провели жеребьевку Кубка конфедераций. “Казань-Арена” — современный, полностью функционирующий стадион. Наш визит больше касается адаптации арены и распределения операционных процессов внутри стадиона. Это прекрасная возможность обсудить все вопросы, связанные с организацией движения внутри стадиона и работы входных групп», — добавил Смит.

Смит подчеркнул, что до начала турнира осталось всего 108 дней. «Об этом при подъезде к стадиону напоминает медиаэкран. Здесь пройдут очень интересные игры. Надеемся вернуться сюда уже на полный стадион», — сказал Смит в заключение.