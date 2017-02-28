Руль Румбутиса. Что ждет нового тренера молодежной сборной?
Людас Румбутис возвращается в большой футбол после ну очень продолжительного отпуска.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Один из чемпионов Союза в составе минского «Динамо», так получилось, в 2012 году ушел из игры на полуслове, в качестве генерального директора столичного «Партизана». В сезоне-2011 бедовая команда под руководством Владимира Курнева за год вернулась из первой лиги в высшую, переиграв в стыковых матчах «Витебск». Однако вслед за этим литовский владелец клуба Владимир Романов окончательно разочаровался в перспективе
По стране же незадолго до этого прокатилась кризисная волна, экономика была в нокауте. Неудивительно, что средств к существованию менеджер Румбутис так и не смог найти. Клуб Людас Ионович покинул. Дальнейшая судьба «Партизана» интересна, но заканчивается печально — сезон в чемпионате города, заявка во вторую лигу и «смерть» летом-2014.
Творческий отпуск Румбутиса оказался чрезмерно длинным и растянулся на пять сезонов. А если учесть, что в тренерское кресло он садился в последний раз в 2010 году («Партизан» шел в подвале таблицы, одержав первую победу в чемпионате в 15-м туре, и Румбутис уступил пост Владимиру Геворкяну), выходит, простой исчисляется почти семью годами! Он не просто продолжительный — огромный!
После «Партизана» Румбутис официально не работал на футбольных должностях, однако в качестве консультант помогал женским сборным и нашим юношеским командам. А недавно успешно окончил тренерские курсы по лицензии «Pro».
В тренерской карьере 61-летнего специалиста, помимо «Партизана», было немало команд — брестское «Динамо» еще союзных времен, «Молодечно», «Динамо-93», «Белшина», «Дарида», «Неман». Однако международный опыт в разы меньше — два года в штабе сборной Литвы и сезон в качестве ассистента Анатолия Байдачного в белорусской команде в 2003 году. Сам Румбутис не видит в этом проблемы: «Всю жизнь работал в основном с молодежью, и вырастали хорошие футболисты».
Последний созыв под руководством Игоря Ковалевича занял предпоследнее, четвертое, место, уступив верхние строки таблицы словакам, голландцам и туркам.
«Мы потеряли очень большое количество игроков за время сокращения высшей лиги. Сейчас ребята 1996 года рождения — уже есть кем играть. А в прошлом сборной много футболистов бралось из первой лиги», — объяснял неудачи сам Румбутис. Теперь в элитном дивизионе 16 команд, а новая команда начинает по сути все с чистого листа. Этот созыв «молодежки» провел только один матч, в ноябре уступив в гостях в спарринге украинцам — 0:1
В помощь Румбутису будет тренерский штаб. Двое его ассистентов — Олег Радушко и тренер вратарей Александр Сулима — работали с предыдущей командой. Кроме того, команду дополнит тренер дублирующего состава «Минска» (чемпиона страны среди юношей) Александр Лухвич. А вот что с игроками?
Из них по возрасту в «молодежку» подходит четверо — Валерий Громыко, Александр Павловец, Евгений Березкин, Ярослав Яроцкий.
Последний наверняка станет лидером новосозданной команды — полузащитник гродненского «Немана» имеет наибольший наигрыш среди всех действующих игроков молодежной сборной — 23 матча. На втором месте его прошлогодний партнер по «Неману» Павловец — 10 игр.
О предполагаемых кандидатах есть возможность поговорить более предметно. По крайней мере, обозначить их пул. Базовым клубом новой «молодежки» прямо сейчас отчетливо видится «Минск». Столичный клуб и до этого немало доверял вчерашним дублерам, а нынешней зимой взял курс на омоложение и планирует выступать на 60−70 процентов собственными воспитанниками. С ними у «горожан», которые имеют под боком самую массовую школу в стране, благо, в порядке. Например, Васильев, Громыко и Шевченко дебютировали в высшей лиге еще три года назад. Кстати, это три появилось на поле в перерыве упомянутого спарринга с украинцами — и во многом благодаря этому качество игры и уровень взаимопонимания белорусов во втором тайме значительно улучшились. А ведь есть еще у «Минска» и Бессмертный — фактически игрок основы, Бахар, Николаевич, Никулин, Капский.
Неплохое представительство должно быть у БАТЭ. Вратарь Щербицкий уже играл за борисовчан в прошлом сезоне. Неплохо проявил себя в матчах за «желто-синих» моторный хав Джигеро. Пополнил состав чемпиона
Однако, пожалуй, главная надежда в атаке этой (не только этой, но и следующей!) сборной — горняк Лисакович. Форварду только в начале февраля исполнилось 19 лет. Помимо него, из «Шахтера» в «молодежку» вызывается Шибун.
В ноябрьской игре не было ни одного минского динамовца, однако наверняка ситуация изменится. В составе «бело-голубых» традиционно хватает талантливых футболистов — Швецов, Кийко, Велько, Сарамаха.
Разумеется, широко представлен гродненский «Неман» — подопечные предыдущего главного тренера «молодежки» Игоря Ковалевича: Лешко, Яроцкий, Климович, плюс тот же Павловец вернулся из аренды в жодинское «Торпедо».
Если добавить представителей брестского «Динамо», «Ислочи», «Витебска», несколько талантливых игроков из первой лиги (в том числе тех, кто отправится туда в аренду из элитных команд) — Румбутис может выбирать как минимум из 20−30 футболистов. Достаточно ли это — другой вопрос.
Этой команде предстоит сражаться за выход в финальный турнир чемпионата Европы-2019, который пройдет на полях Италии. Белорусы попали в отборочную группу 1, где сразятся с командами Чехии, Хорватии, Греции, Молдовы и
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