Руль Румбутиса. Что ждет нового тренера молодежной сборной?

Один из чемпионов Союза в составе минского «Динамо», так получилось, в 2012 году ушел из игры на полуслове, в качестве генерального директора столичного «Партизана». В сезоне-2011 бедовая команда под руководством Владимира Курнева за год вернулась из первой лиги в высшую, переиграв в стыковых матчах «Витебск». Однако вслед за этим литовский владелец клуба Владимир Романов окончательно разочаровался в перспективе чего-нибудь добиться в белорусском футболе и отказался от «минской игрушки».



По стране же незадолго до этого прокатилась кризисная волна, экономика была в нокауте. Неудивительно, что средств к существованию менеджер Румбутис так и не смог найти. Клуб Людас Ионович покинул. Дальнейшая судьба «Партизана» интересна, но заканчивается печально — сезон в чемпионате города, заявка во вторую лигу и «смерть» летом-2014.



Творческий отпуск Румбутиса оказался чрезмерно длинным и растянулся на пять сезонов. А если учесть, что в тренерское кресло он садился в последний раз в 2010 году («Партизан» шел в подвале таблицы, одержав первую победу в чемпионате в 15-м туре, и Румбутис уступил пост Владимиру Геворкяну), выходит, простой исчисляется почти семью годами! Он не просто продолжительный — огромный!



После «Партизана» Румбутис официально не работал на футбольных должностях, однако в качестве консультант помогал женским сборным и нашим юношеским командам. А недавно успешно окончил тренерские курсы по лицензии «Pro».



В тренерской карьере 61-летнего специалиста, помимо «Партизана», было немало команд — брестское «Динамо» еще союзных времен, «Молодечно», «Динамо-93», «Белшина», «Дарида», «Неман». Однако международный опыт в разы меньше — два года в штабе сборной Литвы и сезон в качестве ассистента Анатолия Байдачного в белорусской команде в 2003 году. Сам Румбутис не видит в этом проблемы: «Всю жизнь работал в основном с молодежью, и вырастали хорошие футболисты».

Цитата У нашей команды U-21, тем временем, громких успехов не было приблизительно столько времени, сколько Румбутиса не было в футболе. После бронзовых медалей чемпионата Европы-2011 и выхода на Олимпиаду в Лондоне ни на один топ-турнир «молодежка» не пробилась.

Последний созыв под руководством Игоря Ковалевича занял предпоследнее, четвертое, место, уступив верхние строки таблицы словакам, голландцам и туркам.



«Мы потеряли очень большое количество игроков за время сокращения высшей лиги. Сейчас ребята 1996 года рождения — уже есть кем играть. А в прошлом сборной много футболистов бралось из первой лиги», — объяснял неудачи сам Румбутис. Теперь в элитном дивизионе 16 команд, а новая команда начинает по сути все с чистого листа. Этот созыв «молодежки» провел только один матч, в ноябре уступив в гостях в спарринге украинцам — 0:1



В помощь Румбутису будет тренерский штаб. Двое его ассистентов — Олег Радушко и тренер вратарей Александр Сулима — работали с предыдущей командой. Кроме того, команду дополнит тренер дублирующего состава «Минска» (чемпиона страны среди юношей) Александр Лухвич. А вот что с игроками?

Цитата После окончания минувшего чемпионата мы отмечали, что постоянный опыт выступлений в высшей лиге имеет катастрофически малое количество футболистов до 21 года. Всего лишь пятеро провели более 20 матчей за минувший сезон.