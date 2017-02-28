Людас Румбутис назначен главным тренером молодежной сборной Беларуси по футболу

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Людас Румбутис, которому сейчас 61 год, свою игровую карьеру начал в 1974 году в вильнюсском «Жальгирисе», а в следующем году перешел в минское «Динамо» и стал в его составе чемпионом (1982) и бронзовым призером (1983) чемпионата Советского Союза. Тренерскую карьеру новый наставник белорусской «молодежки» начинал в минской «Смене», потом работал в брестском и минском «Динамо», «Молодечно», бобруйской «Белшине», гродненском «Немане», минском «Партизане» и «Дариде».

В этом сезоне новым подопечным Людаса Румбутиса предстоит стартовать в отборочном турнире молодежного чемпионата Европы-2019. Белорусы выступят в 1-й квалификационной группе вместе с футболистами Хорватии, Чехии, Греции, Молдовы и Сан-Марино.

Победители 9 отборочных групп получат путевки в финальную стадию молодежного Евро. Четыре лучших обладателя вторых мест будут разбиты на две пары и проведут стыковые матчи. Решающая стадия континентального форума пройдет в Италии.

Белорусская «молодежка» трижды принимала участие в финальной стадии турнира. Наиболее значимого успеха белорусские футболисты добились в 2011 году в Дании, когда заняли третье место и получили право сыграть на Олимпиаде-2012 в Лондоне.