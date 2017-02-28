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28 февраля 2017, 8:58 | Футбол: Сборные | Vesti.kz

Бородюк с приходом в сборную Казахстана впервые в карьере возглавил национальную команду

Новый главный тренер сборной Казахстана по футболу российский специалист Александр Бородюк впервые в своей карьере возглавил национальную команду, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Официально о назначении Бородюка Федерация футбола Казахстана объявила 27 февраля. Соглашение с 54-летним специалистом рассчитано на три года.

Отметим, что Бородюк входил в тренерский штаб сборной России с 2002 по 2012 года. Был помощником Гуса Хиддинка, а позже — Дика Адвоката. В 2006 году в товарищеских матчах с бразильцами (0:1) и испанцами (0:0) исполнял обязанности главного тренера команды. В том же году работал старшим тренером молодежной сборной России. В 2012 году непродолжительное время являлся спортивным директором московского «Динамо».

С 2013 по 2014 год Бородюк возглавлял московское «Торпедо», которое вывел в премьер- лигу. С декабря 2015 года по апрель 2016-го был главным тренером алматинского «Кайрата», с которым выиграл Суперкубок Казахстана. Однако спустя три официальных матча он покинул «Кайрат».

Национальная команда Казахстана занимает последнее место в отборочной группе Е к чемпионату мира-2018, набрав два очка в четырех играх.

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