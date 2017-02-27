Бородюк официально возглавил сборную Казахстана по футболу

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Соглашение с 54-летним специалистом рассчитано на три года. «Перед новым главным тренером поставлены задачи завершения процесса смены поколений, омоложения сборной, раскрытие местных талантов. Федерация футбола Казахстана уверена, что богатый опыт работы позволят Александру Генриховичу справиться с данными задачами», — говорится в сообщении.

Бородюк входил в тренерский штаб сборной России с 2002 по 2012 год. В 2006 году в товарищеских матчах с бразильцами (0:1) и испанцами (0:0) исполнял обязанности главного тренера команды. В том же году работал старшим тренером молодежной сборной России. В 2012 году непродолжительное время являлся спортивным директором московского «Динамо».