Бородюк официально возглавил сборную Казахстана по футболу
МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Российский специалист Александр Бородюк назначен главным тренером сборной Казахстана по футболу. Об этом сообщает
пресс-служба Федерации футбола Казахстана.
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Соглашение с 54-летним специалистом рассчитано на три года. «Перед новым главным тренером поставлены задачи завершения процесса смены поколений, омоложения сборной, раскрытие местных талантов. Федерация футбола Казахстана уверена, что богатый опыт работы позволят Александру Генриховичу справиться с данными задачами», — говорится в сообщении.
Бородюк входил в тренерский штаб сборной России с 2002 по 2012 год. В 2006 году в товарищеских матчах с бразильцами (0:1) и испанцами (0:0) исполнял обязанности главного тренера команды. В том же году работал старшим тренером молодежной сборной России. В 2012 году непродолжительное время являлся спортивным директором московского «Динамо».
С 2013 по 2014 год Бородюк возглавлял московское «Торпедо», выведя команду в Российскую футбольную премьер- лигу. С декабря 2015 года по апрель 2016-го был главным тренером
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