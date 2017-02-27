Месси cыграет в «Лужниках»

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ТРЕНЕР

Летом прошлого года в ассоциации футбола Аргентины (АФА) накопилось большое количество проблем и противоречий. АФА погрязла в долгах, находилась под огнем критики многих известных в мире футбола людей, включая Месси. А предыдущий тренер сборной Херардо Мартино более полугода не получал зарплату. ФИФА была вынуждена создать комитет по урегулированию проблем и организации выборов в АФА и взять управление в свои руки, что вызвало в правящих кругах ассоциации раздражение, а затем и отставки.

Тем не менее, Эдгардо Бауса в такой обстановке начал работу в сборной.

К и без того огромному давлению на тренера прибавляется россыпь звезд мирового футбола, с которыми нужно находить контакт и которые далеко не всегда желают становиться созвездием. А еще необходимо учитывать мнение знаменитых футболистов прошлого и настоящего. Например, если Месси и Марадона говорят, что не хотят видеть в сборной Икарди, то тренеру нужно лететь в Милан и лично разговаривать об этом с Мауро.

59-летний Бауса известен в Южной Америке как тренер, умеющий побеждать. Он приводил к чемпионству клубы Эквадора и Перу, а аргентинский «Сан-Лоренсо» — к двум Кубкам Либертадорес. В 2016 году Бауса был назначен главным тренером бразильского «Сан-Паулу», что само по себе было нерядовым событием — аргентинцев в Бразилии не жалуют.

После проигранного Кубка Америки Месси заявил об окончании карьеры в сборной, и первое, что ожидали от нового тренера — переговоры с Лионелем. Бауса прилетел в Барселону и справился на отлично: после беседы Лионель объявил о том, что возвращается в сборную. Впрочем, задача, возможно, была не слишком трудной. Месси сделал свое заявление на эмоциях, и, когда разочарование притупилось, наверняка и сам был готов вернуться.

В первом же матче возобновившегося отборочного турнира к ЧМ-2018 Аргентина выиграла у Уругвая за счет гола Лео, но затем последовали две ничьих и два поражения. Беспокойство за судьбу путевки в Россию вновь овладело аргентинскими умами, но Баусе удалось настроить команду на матч с прямым конкурентом — сборной Колумбии. Аргентина выиграла 3:0, и продолжает борьбу за выход в финальную часть чемпионата мира.

ЛИДЕРЫ

В лучшей сборной мира собраны игроки, большинство из которых в своих клубах играют заметную роль. Если даже оборона аргентинцев представлена футболистами «Манчестер Сити» (Отаменди и Сабалета), «Барселоны» (Маскерано) и «Севильи» (Меркадо), что тогда говорить о центре поля и атаке!

Вечная проблема тренеров аргентинцев — выбор из имеющихся в распоряжении атакующих игроков. Бауса не исключение. На позиции в центре поля и нападении только из лучших европейских команд у него в распоряжении шесть-семь исполнителей, среди которых Игуаин и Лавесси, Ди Мария и Агуэро. А ведь есть еще и игроки из клубов рангом чуть ниже — Билья, Энцо Перес, Ламела, Банега.

И, конечно, одно место на поле всегда зарезервировано за Месси.

ТАКТИКА

Сборная Аргентины, безусловно, очень зависима от Лео. Идет у Месси игра или нет, но если он на поле, команда часто доверяет развитие и завершение атак ему.

Футбол Баусы, предпочитающего схему 4−2−3−1, характеризуется скорее как оборонительный, но трудно представить себе, что с таким атакующим составом сборная будет окапываться около штрафной.

Более того, последние осенние матчи Аргентины показали, что оборона не представляет собой слаженный механизм — все надеются друг на друга, а понятие «подстраховка» защитникам, похоже, и вовсе незнакомо. Например, команда Венесуэлы, аутсайдер группы, не испытала никаких затруднений в том, чтобы забить аргентинцам два мяча.

Стоит оговориться, что в этом матче Аргентина играла не совсем боевым составом. К игре с Бразилией команда отнеслась уже серьезнее, но от разгрома 0:3 это ее все равно не спасло.

К ноябрю отборочный турнир уже завершится, а европейский клубный сезон будет в разгаре. И вполне вероятно, что и в Москву аргентинцы приедут в том числе для проверки резервистов перед чемпионатом мира.

Если, конечно, Бауса успешно проведет сборную через отборочные матчи.