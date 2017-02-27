Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/28908916/
27 февраля 2017, 18:36 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Билеты на матч сборных России и Бельгии стоят от 250 до 5000 рублей

Стартовала продажа билетов на товарищеский матч между сборными России и Бельгии, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. Встреча состоится в Сочи 28 марта на стадионе «Фишт».

Стартовала продажа билетов на товарищеский матч между сборными России и Бельгии сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> Российского футбольного союза. Встреча состоится в Сочи 28 марта на стадионе <span class=error>Фишт</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Стоимость билетов на эту встречу составляет от 250 до 5000 рублей. Приобрести билеты можно на сайте Kassir.

Стадион «Фишт» в 2017 году будет принимать матчи Кубка конфедераций, а в 2018-м — встречи чемпионата мира. Российская команда освобождена от участия в отборочном раунде чемпионата мира 2018 года как страна-организатор. Сборная Бельгии после четырёх туров занимает в своей отборочной группе первое место, одержав четыре победы.

Сборная России
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Бельгии
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

РФС: Одна из топ-сборных может принять участие в матче открытия «Лужников»

Руководитель департамента по информационной политике Российского футбольного союза и пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров рассказал, что в матче открытия стадиона «Лужники» может принять участие одна из топ-сборных.
Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»