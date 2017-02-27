Билеты на матч сборных России и Бельгии стоят от 250 до 5000 рублей
Стартовала продажа билетов на товарищеский матч между сборными России и Бельгии, сообщает
пресс-служба Российского футбольного союза. Встреча состоится в Сочи 28 марта на стадионе «Фишт».
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Стоимость билетов на эту встречу составляет от 250 до 5000 рублей. Приобрести билеты можно на сайте Kassir.
Стадион «Фишт» в 2017 году будет принимать матчи Кубка конфедераций, а в 2018-м — встречи чемпионата мира. Российская команда освобождена от участия в отборочном раунде чемпионата мира 2018 года как
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