Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/28904725/
27 февраля 2017, 13:40 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Сорокин: Санкт-Петербург обогнал Сочи по строительной готовности стадиона к КК-2017

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 фев — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Санкт-Петербург обогнал Сочи по строительной готовности стадиона к Кубку конфедераций по футболу 2017 года, заявил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

Кубок конфедераций, который проводится за год до чемпионата мира по футболу, пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.

«Готовность стадионов разная (к Кубку конфедераций), — сказал Сорокин журналистам. — Два готовых стадиона. Санкт-Петербург обогнал Сочи по строительной готовности. В целом нет сомнений, что все стадионы Кубка конфедераций будут пригодны к июню».

В понедельник проходит инспекционный визит ФИФА на «Санкт-Петербург Арену».

«После тестовых мероприятий в феврале обнаружили две протечки на нулевом уровне, разбили стекло. Протечку устранили за 15 минут, стекло заменили. Больших проблем нет», — сказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Около 3 тыс. сотрудников МЧС обеспечат безопасность Кубка конфедераций и ЧМ-2018

СОЧИ, 27 февраля. /ТАСС/. Около трех тысяч пожарных и спасателей обеспечат безопасность мероприятий Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года на юге России. Об этом сообщил начальник Южного регионального центра МЧС РФ Игорь Одер.
Еще 7 новостей  Все новости
22 февраля

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами

Винер: если Мамун не вернется, буду счастлива – у нее хороший жених

Легендарный борец: украинцы и русские – единый народ, даже не братский