Сорокин: Санкт-Петербург обогнал Сочи по строительной готовности стадиона к КК-2017
С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 фев —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Санкт-Петербург обогнал Сочи по строительной готовности стадиона к Кубку конфедераций по футболу 2017 года, заявил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.
Кубок конфедераций, который проводится за год до чемпионата мира по футболу, пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи,
«Готовность стадионов разная (к Кубку конфедераций), — сказал Сорокин журналистам. — Два готовых стадиона.
В понедельник проходит инспекционный визит ФИФА на «Санкт-Петербург Арену».
«После тестовых мероприятий в феврале обнаружили две протечки на нулевом уровне, разбили стекло. Протечку устранили за 15 минут, стекло заменили. Больших проблем нет», — сказал
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