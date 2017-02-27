Сорокин: Санкт-Петербург обогнал Сочи по строительной готовности стадиона к КК-2017

Кубок конфедераций, который проводится за год до чемпионата мира по футболу, пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.

«Готовность стадионов разная (к Кубку конфедераций), — сказал Сорокин журналистам. — Два готовых стадиона. Санкт-Петербург обогнал Сочи по строительной готовности. В целом нет сомнений, что все стадионы Кубка конфедераций будут пригодны к июню».

В понедельник проходит инспекционный визит ФИФА на «Санкт-Петербург Арену».