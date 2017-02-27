Ну, кому нужен Бородюк?! Казахстану, конечно!
Сегодня российские СМИ сообщили о возможно назначении Александра Бородюка главным тренером сборной Казахстана по футболу.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Верить или нет в это, конечно, личное дело каждого, но задуматься о возможности подобного развития событий, безусловно, стоит. После того, как этот специалист покинул нашу страну, а — именно алматинский «Кайрат», называлось немало вариантов вероятного продолжения его тренерской деятельности. Навскидку это — московское «Динамо», посты главного тренера национальной сборной России и ее «молодежки», должность в РФ, а совсем недавно — национальная команда Беларуси. И это — без особых раздумий. Складывается впечатление, будто это очень востребованный специалист, однако нигде ему пристанища за это время так и не нашлось. И вот вновь наша страна на горизонте замаячила. А поскольку никаких официальных опровержений вброшенной информации нет, то вполне можно на эту тему и немного поразмыслить…
Если говорить о нынешнем наставнике нашей дружины, то найдется целая масса людей, кто окажется недоволен, желая его скорейшей отставки. Тут все дело, конечно, в результате, да и в самой игре команды, однако даже при этом казалось, что будущее с Талгатом Байсуфиновым, по крайней мере, — ближайшее, мы увидим. Неизвестно, что могло измениться, и, возможно, мы и не узнаем уже этого, но
Для кого как, а для многих в нашей стране Бородюк запомнился провалом на старте прошлогоднего чемпионата страны. Именно та огромная очковая потеря стала залогом второго места «Кайрата» по итогам главного национального футбольного турнира — чемпионство было упущено именно на старте сезона. После этого россиянин в интервью СМИ заявлял о якобы прекрасной форме, в которой вверенная ему дружина подошла к его началу, однако все мы видели, что из себя представляла игра «народной команды», и какой была подготовка. Тогда уже после трех туров соревнования в
Логичнее было бы оставить Талгата Байсуфинова у руля национальной сборной до окончания отборочного цикла (ведь в нем уже все равно особых шансов нет, только борьба с армянами за пятую строчку в итоговой таблице), а там уже делать соответствующие выводы. Заодно и кандидатуры могли бы найтись более интересные и перспективные, нежели вышеназванная.
Словом, спешить нам сейчас некуда. Нужно подумать — и хорошенько.
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