Ну, кому нужен Бородюк?! Казахстану, конечно!

Верить или нет в это, конечно, личное дело каждого, но задуматься о возможности подобного развития событий, безусловно, стоит. После того, как этот специалист покинул нашу страну, а — именно алматинский «Кайрат», называлось немало вариантов вероятного продолжения его тренерской деятельности. Навскидку это — московское «Динамо», посты главного тренера национальной сборной России и ее «молодежки», должность в РФ, а совсем недавно — национальная команда Беларуси. И это — без особых раздумий. Складывается впечатление, будто это очень востребованный специалист, однако нигде ему пристанища за это время так и не нашлось. И вот вновь наша страна на горизонте замаячила. А поскольку никаких официальных опровержений вброшенной информации нет, то вполне можно на эту тему и немного поразмыслить…



Если говорить о нынешнем наставнике нашей дружины, то найдется целая масса людей, кто окажется недоволен, желая его скорейшей отставки. Тут все дело, конечно, в результате, да и в самой игре команды, однако даже при этом казалось, что будущее с Талгатом Байсуфиновым, по крайней мере, — ближайшее, мы увидим. Неизвестно, что могло измениться, и, возможно, мы и не узнаем уже этого, но все-таки надеемся, если подобный поворот событий все же произойдет, то его причины будут реально весомыми, ведь замена казахстанского специалиста на Бородюком будет довольно спорным решением. Если Талгата Маруановича и назрела столь острая необходимость менять, то необходимо тщательно подобрать более достойную кандидатуру. А этот россиянин, при всем уважении к нему, ею не является.



Для кого как, а для многих в нашей стране Бородюк запомнился провалом на старте прошлогоднего чемпионата страны. Именно та огромная очковая потеря стала залогом второго места «Кайрата» по итогам главного национального футбольного турнира — чемпионство было упущено именно на старте сезона. После этого россиянин в интервью СМИ заявлял о якобы прекрасной форме, в которой вверенная ему дружина подошла к его началу, однако все мы видели, что из себя представляла игра «народной команды», и какой была подготовка. Тогда уже после трех туров соревнования в Премьер-Лиге от Александра Генриховича поступило заявление о желании покинуть клуб — ведь перед ним стоят серьезные задачи. Разве серьезный тренер, отработавший все межсезонье, так поступит? А если, в перспективе, сборная Казахстана проиграет пару матчей, что, в принципе, она как раз умеет делать неплохо, тогда — что? Мы сразу останемся без главного тренера?..



Кто-то подумает, что мы защищаем Байсуфинова. И будет прав — в этот момент, в данном конкретном случае. Возможно, у нашей сборной и нет больших целей, но это вовсе не значит, что бороться уже не стоит, — а ведь именно настрой на борьбу помог нам в противостояниях с Польшей и Румынией дома. Вовсе не мастерство, которым в небольшой степени обладают наши футболисты, а именно — желание и характер. И теперь скажите, сможет ли Бородюк, решивший покинуть в прошлом году «Кайрат» при первых же проблемах, повести наших футболистов хотя бы единичным успехам в отдельных матчах?..



Логичнее было бы оставить Талгата Байсуфинова у руля национальной сборной до окончания отборочного цикла (ведь в нем уже все равно особых шансов нет, только борьба с армянами за пятую строчку в итоговой таблице), а там уже делать соответствующие выводы. Заодно и кандидатуры могли бы найтись более интересные и перспективные, нежели вышеназванная.



Словом, спешить нам сейчас некуда. Нужно подумать — и хорошенько.