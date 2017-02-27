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https://sport.mail.ru/news/football-national/28903888/
27 февраля 2017, 13:13 | Футбол: Сборные | Vesti.kz

Ордабаев: Сомневаюсь, что после «Кайрата» Бородюку доверят сборную Казахстана

В Федерации футбола Казахстана пока никак не прокомментировали информацию о возможном приглашении россиянина Александра Бородюка на пост главного тренера сборной Казахстана, тогда как известный ветеран «Кайрата» 70-х Куралбек Ордабаев не верит в это назначение. Вот что он рассказал корреспонденту Vesti.kz.

Ранее российский специалист по собственному желанию покинул Кайрат. Увеличить
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«Сомневаюсь, что Бородюка назначат главным тренером сборной Казахстана. Он уже был у нас, тренировал «Кайрат». И не справился с управлением клуба, покинув его по собственному желанию. Под его руководством кайратовцы оказались не готовы к чемпионату, в результате чего на старте сезона растеряли много очков. В связи с этим не думаю, что наши руководители футбола его пригласят в сборную.

С другой стороны, не вижу смысла менять тренера на данном этапе. В этом году сборная проведет шесть официальных встреч, по их итогам и следует делать какие-то выводы. Мое мнение, Талгат Байсуфинов ничего не испортил. Необходимо ему дать возможность доработать отборочный цикл ЧМ-2018. Хотя бы давайте посмотрим, как команда сыграет с Арменией 26 марта.

Хорошо, пригласим потом иностранного тренера, но что он нам даст, если у нас нет продукта? Из-за небольшого выбора футболистов и бедствует наша сборная, — рассказал Ордабаев.

Отметим, что российские СМИ сообщили о вероятном назначении Александра Бородюка главным тренером сборной Казахстана в марте текущего года.

Ранее также ходили разговоры, что Бородюк может принять молодежную сборную России или национальную команду Беларуси. Последним местом его работы был «Кайрат», в который он пришел в 2016 году. Однако после неудачного начала сезона покинул клуб по собственному желанию.

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