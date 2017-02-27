РФС: Одна из топ-сборных может принять участие в матче открытия «Лужников»
Руководитель департамента по информационной политике Российского футбольного союза и
пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров рассказал, что в матче открытия стадиона «Лужники» может принять участие одна из топ-сборных.
Ранее в прессе прошла информация, что подопечные Станислава Черчесова сыграют против Аргентины.
«Российский футбольный союз действительно рассматривает варианты, чтобы открыть реконструированные “Лужники” контрольным матчем с одной из
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