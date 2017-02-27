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27 февраля 2017, 13:06 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

РФС: Одна из топ-сборных может принять участие в матче открытия «Лужников»

Руководитель департамента по информационной политике Российского футбольного союза и пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров рассказал, что в матче открытия стадиона «Лужники» может принять участие одна из топ-сборных.

Ранее в прессе прошла информация, что подопечные Станислава Черчесова сыграют против Аргентины.

«Российский футбольный союз действительно рассматривает варианты, чтобы открыть реконструированные “Лужники” контрольным матчем с одной из топ-сборных. Но на данный момент конкретной информации ни по сопернику, ни по дате игры, нет. Как только она появится, мы сразу оповестим об этом болельщиков через официальные ресурсы РФС и средства массовой информации», — рассказал Владимиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

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