РФС: Одна из топ-сборных может принять участие в матче открытия «Лужников»

Ранее в прессе прошла информация, что подопечные Станислава Черчесова сыграют против Аргентины.



«Российский футбольный союз действительно рассматривает варианты, чтобы открыть реконструированные “Лужники” контрольным матчем с одной из топ-сборных. Но на данный момент конкретной информации ни по сопернику, ни по дате игры, нет. Как только она появится, мы сразу оповестим об этом болельщиков через официальные ресурсы РФС и средства массовой информации», — рассказал Владимиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.