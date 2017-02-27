Гуляев: «Лужники» откроются матчем сборных РФ и Аргентины, предварительно 11 ноября

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«Лужники» подверглись реконструкции к чемпионату мира по футболу 2018 года. На стадионе пройдут церемония и матч открытия чемпионата мира-2018, один из полуфиналов и финал турнира.

«Лужники» будут сданы в июне месяце и формально переданы в эксплуатацию. Как уже сообщил РФС, официальное открытие будет матчем с Аргентиной. Предварительно дата матча — 11 ноября, — сказал Гуляев.

Ранее президент РФС Виталий Мутко заявлял, что российская сторона и Бразильская конфедерация футбола (CBF) изучают вопрос проведения матча сборных России и Бразилии в день открытия реконструированной арены «Лужники».