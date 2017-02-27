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27 февраля 2017, 11:27 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Гуляев: «Лужники» откроются матчем сборных РФ и Аргентины, предварительно 11 ноября

СОЧИ, 27 фев — Р-Спорт, Александр Рогулев. Сборная России по футболу сыграет с командой Аргентины в матче открытия «Лужников», предварительная дата матча назначена на 11 ноября, заявил агентству «Р-Спорт» руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.

<em>СОЧИ 27 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Александр <span class=error>Рогулев</span>. </em>Сборная России по футболу сыграет с командой Аргентины в матче открытия <span class=error>Лужников</span> предварительная дата матча назначена на 11 ноября заявил агентству Р-Спорт руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай <span class=error>Гуляев</span>. Увеличить
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«Лужники» подверглись реконструкции к чемпионату мира по футболу 2018 года. На стадионе пройдут церемония и матч открытия чемпионата мира-2018, один из полуфиналов и финал турнира.

«Лужники» будут сданы в июне месяце и формально переданы в эксплуатацию. Как уже сообщил РФС, официальное открытие будет матчем с Аргентиной. Предварительно дата матча — 11 ноября, — сказал Гуляев.

Ранее президент РФС Виталий Мутко заявлял, что российская сторона и Бразильская конфедерация футбола (CBF) изучают вопрос проведения матча сборных России и Бразилии в день открытия реконструированной арены «Лужники».

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Сборная России по футболу сможет потренироваться на стадионе «Фишт»

СОЧИ, 26 февраля. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Сборные России и Бельгии по футболу смогут провести тренировки на сочинском стадионе «Фишт» перед первым матчем после его реконструкции, который запланирован на 28 марта. Об этом сообщил журналистам вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда.
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