Гуляев: «Лужники» откроются матчем сборных РФ и Аргентины, предварительно 11 ноября
СОЧИ, 27 фев —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Сборная России по футболу сыграет с командой Аргентины в матче открытия «Лужников», предварительная дата матча назначена на 11 ноября, заявил агентству «Р-Спорт» руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.
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«Лужники» подверглись реконструкции к чемпионату мира по футболу 2018 года. На стадионе пройдут церемония и матч открытия чемпионата мира-2018, один из полуфиналов и финал турнира.
«Лужники» будут сданы в июне месяце и формально переданы в эксплуатацию. Как уже сообщил РФС, официальное открытие будет матчем с Аргентиной. Предварительно дата матча — 11 ноября, — сказал Гуляев.
Ранее президент РФС Виталий Мутко заявлял, что российская сторона и Бразильская конфедерация футбола (CBF) изучают вопрос проведения матча сборных России и Бразилии в день открытия реконструированной арены «Лужники».
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