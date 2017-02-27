Пахомов: Реконструируемый к Кубку конфедераций и ЧМ стадион «Фишт» готов на 100%

На стадионе в Сочи пройдут матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018. Первым матчем на реконструированной арене станет товарищеская игра сборных России и Бельгии по футболу, запланированная на 28 марта.

«Стадион “Фишт” готов на 100%. Визит ФИФА — обычная рабочая поездка. Ждем замечаний, которые устраним, но каких-то проблем нет. Продажа билетов на матч с Бельгией стартует как раз в день визита комиссии ФИФА — 1 марта», — сказал Пахомов.