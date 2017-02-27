Бородюк может возглавить сборную Казахстана
По информации «СЭ», Александр Бородюк может возглавить сборную Казахстана.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Весьма вероятно, назначение произойдет в начале марта.
Бородюк имеет опыт работы в национальных командах — он был в тренерском штабе сборной России, помогая нескольким российским и иностранным специалистам, а в Казахстане работал главным тренером «Кайрата».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter