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27 февраля 2017, 11:08 | Футбол: Сборные | Спорт-Экспресс

Бородюк может возглавить сборную Казахстана

По информации «СЭ», Александр Бородюк может возглавить сборную Казахстана.

Бородюк может возглавить сборную Казахстана - Фото Увеличить
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Весьма вероятно, назначение произойдет в начале марта.

Бородюк имеет опыт работы в национальных командах — он был в тренерском штабе сборной России, помогая нескольким российским и иностранным специалистам, а в Казахстане работал главным тренером «Кайрата».

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