Сборная России по футболу сможет потренироваться на стадионе «Фишт»

«Работы по реконструкции стадиона “Фишт” в полной мере завершены, сейчас идут пуско-наладочные работы, которые будут закончены к 1 марта. Рисков не провести первый тестовый матч 28 марта, где будут играть сборные России и Бельгии, абсолютно нет, — заверил вице-губернатор. — Команды планируют прибыть сюда 26—27 марта и перед игрой по определенному графику пройдут здесь тренировки».

Ранее ТАСС сообщал, что подготовка стадиона «Фишт» к предстоящим матчам не вызывает опасений. По словам вице- премьера РФ, председателя оргкомитета «Россия-2018» Виталия Мутко, работы по реконструкции стадиона к чемпионату мира 2018 года по футболу идут по плану, никаких проблем с открытием арены не будет.