Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/28895528/
26 февраля 2017, 15:42 | Футбол: Сборные | ТАСС

Сборная России по футболу сможет потренироваться на стадионе «Фишт»

СОЧИ, 26 февраля. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Сборные России и Бельгии по футболу смогут провести тренировки на сочинском стадионе «Фишт» перед первым матчем после его реконструкции, который запланирован на 28 марта. Об этом сообщил журналистам вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда.

«Работы по реконструкции стадиона “Фишт” в полной мере завершены, сейчас идут пуско-наладочные работы, которые будут закончены к 1 марта. Рисков не провести первый тестовый матч 28 марта, где будут играть сборные России и Бельгии, абсолютно нет, — заверил вице-губернатор. — Команды планируют прибыть сюда 26—27 марта и перед игрой по определенному графику пройдут здесь тренировки».

Ранее ТАСС сообщал, что подготовка стадиона «Фишт» к предстоящим матчам не вызывает опасений. По словам вице- премьера РФ, председателя оргкомитета «Россия-2018» Виталия Мутко, работы по реконструкции стадиона к чемпионату мира 2018 года по футболу идут по плану, никаких проблем с открытием арены не будет.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

А. Кержаков надеется увидеть сборную России в финале Кубка конфедераций

А. Кержаков надеется увидеть сборную России в финале Кубка конфедераций

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков, который сегодня в одном из книжных магазинов Санкт-Петербурга презентовал автобиографию, поделился ожиданиями от Кубка конфедераций, который пройдёт грядущим летом в России.
Еще 7 новостей  Все новости
26 февраля

Мещеряков: оптимизация зарплатной ведомости являлась одной из задач ФК "Локомотив"

Российская саночница Иванова стала третьей по итогам Кубка мира

Хоккеист Мозякин первым в истории чемпионатов России набрал 1000 очков