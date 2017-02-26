Сборная России по футболу сможет потренироваться на стадионе «Фишт»
СОЧИ, 26 февраля. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Сборные России и Бельгии по футболу смогут провести тренировки на сочинском стадионе «Фишт» перед первым матчем после его реконструкции, который запланирован на 28 марта. Об этом сообщил журналистам
вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда.
«Работы по реконструкции стадиона “Фишт” в полной мере завершены, сейчас идут
Ранее ТАСС сообщал, что подготовка стадиона «Фишт» к предстоящим матчам не вызывает опасений. По словам вице- премьера РФ, председателя оргкомитета «Россия-2018» Виталия Мутко, работы по реконструкции стадиона к чемпионату мира 2018 года по футболу идут по плану, никаких проблем с открытием арены не будет.
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