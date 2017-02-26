Глава МЧС проверит в Краснодарском крае готовность подразделений к Кубку Конфедераций
МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков проверит в Краснодарском крае готовность подразделений министерства к обеспечению безопасности во время проведения Кубка Конфедераций FIFA, который состоится летом 2017 года. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе МЧС.
«Министр Владимир Пучков отправляется в Сочи, где в 19-й
Глава МЧС проверит готовность сил и средств Сочинского
В
На вооружении подразделений МЧС в Сочи появились и новые специализированные образцы техники. В частности, в случае необходимости будут задействованы
«На территории Адлерской ТЭС для проверки готовности подразделений МЧС пройдут
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