Глава МЧС проверит в Краснодарском крае готовность подразделений к Кубку Конфедераций

«Министр Владимир Пучков отправляется в Сочи, где в 19-й пожарно-спасательной части по охране Олимпийского парка состоится заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности во время проведения Кубка Конфедераций», — сказал собеседник агентства.

Глава МЧС проверит готовность сил и средств Сочинского пожарно-спасательного гарнизона к ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций во время спортивных мероприятий. Во время проведения Кубка Конфедераций в обеспечении безопасности планируется задействовать 972 сотрудника Главного управления МЧС по Краснодарскому краю и привлечь более 230 единиц техники, включая авиацию МЧС.

В пресс-службе министерства сообщили, что к Кубку Конфедераций полностью обновлен парк техники Сочинского гарнизона. Все пожарные автоцистерны позволяют не только тушить пожары, но и ликвидировать ЧС различного характера.

На вооружении подразделений МЧС в Сочи появились и новые специализированные образцы техники. В частности, в случае необходимости будут задействованы пожарно-спасательные автомобили «Тоннельный» и «Челнок», предназначенные для эвакуации людей и тушения пожаров в тоннелях, а также пожарно-спасательные мотоциклы, квадроциклы, гидроциклы, мотовездеходы, пожарно-спасательные катера и беспилотные летательные аппараты.