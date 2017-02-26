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26 февраля 2017, 8:17 | Футбол: Сборные | ТАСС

Глава МЧС проверит в Краснодарском крае готовность подразделений к Кубку Конфедераций

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков проверит в Краснодарском крае готовность подразделений министерства к обеспечению безопасности во время проведения Кубка Конфедераций FIFA, который состоится летом 2017 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

«Министр Владимир Пучков отправляется в Сочи, где в 19-й пожарно-спасательной части по охране Олимпийского парка состоится заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности во время проведения Кубка Конфедераций», — сказал собеседник агентства.

Глава МЧС проверит готовность сил и средств Сочинского пожарно-спасательного гарнизона к ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций во время спортивных мероприятий. Во время проведения Кубка Конфедераций в обеспечении безопасности планируется задействовать 972 сотрудника Главного управления МЧС по Краснодарскому краю и привлечь более 230 единиц техники, включая авиацию МЧС.

В пресс-службе министерства сообщили, что к Кубку Конфедераций полностью обновлен парк техники Сочинского гарнизона. Все пожарные автоцистерны позволяют не только тушить пожары, но и ликвидировать ЧС различного характера.

На вооружении подразделений МЧС в Сочи появились и новые специализированные образцы техники. В частности, в случае необходимости будут задействованы пожарно-спасательные автомобили «Тоннельный» и «Челнок», предназначенные для эвакуации людей и тушения пожаров в тоннелях, а также пожарно-спасательные мотоциклы, квадроциклы, гидроциклы, мотовездеходы, пожарно-спасательные катера и беспилотные летательные аппараты.

«На территории Адлерской ТЭС для проверки готовности подразделений МЧС пройдут тактико-специальные учения, за ходом которых будет наблюдать глава МЧС», — сообщили в ведомстве. В них, помимо спасателей, будут задействованы сотрудники полиции и скорой медицинской помощи. «В рамках учений будут отработаны вопросы взаимодействия со всеми службами, включая МВД и Росгвардию», — уточнили в МЧС.
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