Шевченко: Натурализация Марлоса и Бланко? Мы не даем гарантий
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подчеркнул, что игроки донецкого «Шахтёра» Марлос и Густаво Бланко Лещук смогут претендовать на место в национальной команде, если примут украинское гражданство.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Марлос уже больше пяти лет живёт в Украине, поэтому он может претендовать на получение гражданства. Если игрок примет для себя такое решение, то он войдёт в число кандидатов в сборную. Это наша чёткая позиция — мы не даём гарантий, но при этом дорога в команду открыта для всех украинцев, которые показывают хорошую игру.
С Бланко Лещуком другая история: у него наполовину украинские корни, а это значит, что он может выбрать для себя, какую страну представлять — Аргентину или Украину. Густаво неплохо дебютировал в “Шахтёре”, но теперь нужно следить за его выступлениями в чемпионате. Для форварда важна стабильность», — приводит слова Шевченко официальный сайт ФФУ.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter