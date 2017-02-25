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25 февраля 2017, 11:16 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Шевченко: Натурализация Марлоса и Бланко? Мы не даем гарантий

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подчеркнул, что игроки донецкого «Шахтёра» Марлос и Густаво Бланко Лещук смогут претендовать на место в национальной команде, если примут украинское гражданство.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подчеркнул что игроки донецкого Шахтёра Марлос и Густаво Бланко Лещук смогут претендовать на место в национальной команде если примут украинское гражданство. Увеличить
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«Марлос уже больше пяти лет живёт в Украине, поэтому он может претендовать на получение гражданства. Если игрок примет для себя такое решение, то он войдёт в число кандидатов в сборную. Это наша чёткая позиция — мы не даём гарантий, но при этом дорога в команду открыта для всех украинцев, которые показывают хорошую игру.

С Бланко Лещуком другая история: у него наполовину украинские корни, а это значит, что он может выбрать для себя, какую страну представлять — Аргентину или Украину. Густаво неплохо дебютировал в “Шахтёре”, но теперь нужно следить за его выступлениями в чемпионате. Для форварда важна стабильность», — приводит слова Шевченко официальный сайт ФФУ.

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