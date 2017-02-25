Шевченко: Натурализация Марлоса и Бланко? Мы не даем гарантий

«Марлос уже больше пяти лет живёт в Украине, поэтому он может претендовать на получение гражданства. Если игрок примет для себя такое решение, то он войдёт в число кандидатов в сборную. Это наша чёткая позиция — мы не даём гарантий, но при этом дорога в команду открыта для всех украинцев, которые показывают хорошую игру.



С Бланко Лещуком другая история: у него наполовину украинские корни, а это значит, что он может выбрать для себя, какую страну представлять — Аргентину или Украину. Густаво неплохо дебютировал в “Шахтёре”, но теперь нужно следить за его выступлениями в чемпионате. Для форварда важна стабильность», — приводит слова Шевченко официальный сайт ФФУ.