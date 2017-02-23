Сборная Эквадора обыграла команду Гондураса в товарищеском матче

Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 3:1. Голами в составе победителей отметились Маркос Кайседо (на 53-й минуте), Роберт Арболеда (69) и Хосе Севальос (81). У Гондураса на 24-й забил Эрик Андино.

В календаре сборной Эквадора следующий матч запланирован на 24 марта — гостевая встреча отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года с командой Парагвая. Гондурас в этот же день и также в рамках отбора сыграет на выезде со сборной США.