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23 февраля 2017, 9:29 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Сборная Эквадора обыграла команду Гондураса в товарищеском матче

МОСКВА, 23 фев — Р-Спорт. Сборная Эквадора по футболу добилась волевой победы над командой Гондураса в товарищеском матче в Гуаякиле (Эквадор).

Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 3:1. Голами в составе победителей отметились Маркос Кайседо (на 53-й минуте), Роберт Арболеда (69) и Хосе Севальос (81). У Гондураса на 24-й забил Эрик Андино.

В календаре сборной Эквадора следующий матч запланирован на 24 марта — гостевая встреча отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года с командой Парагвая. Гондурас в этот же день и также в рамках отбора сыграет на выезде со сборной США.

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