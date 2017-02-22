Хомуха возглавил юношескую сборную России, составленную из игроков 2002 г. р

Контракт со специалистом подписан до конца 2017 года. Хомуха уже работал в системе РФС, под его руководством юношеская сборная России в 2013 году выиграла чемпионат Европы в возрастной категории U17, а в 2015 году завоевала серебряные медали Евро U19.



«Работа в системе сборных России мне хорошо знакома, поэтому было очень приятно получить приглашение возглавить команду 2002 года рождения. На данном этапе она только начнёт формироваться, на следующей неделе мы проведём первый учебно-тренировочный сбор в Москве, где познакомимся с игроками, которые в основном представляют столичные академии, принимающие участие в зимнем первенстве Москвы.



Сейчас пока располагаем небольшим количеством информации о кандидатах, но в наших планах провести в этом году порядка четырёх сборов в России и за рубежом. Благодарен руководству РФС за предложение возглавить юношескую сборную России, начинаем работу по формированию команды», — заявил специалист.