Лев: Черчесов был хорошим голкипером

«Очень хорошо знаю нынешнего главного тренера сборной России, он был моим вратарем, когда я тренировал “Тироль” в Инсбруке. Вместе мы становились чемпионами Австрии, я помню, что он был очень хорошим голкипером. Он обладал невероятным мастерством и харизмой, он не любил проигрывать и был настоящим профессионалом. Мне очень понравилось с ним работать», — рассказал Лев.

Сборная Германии под руководством Лева примет участие в Кубке конфедераций, который пройдет в 2017 году в России. На групповом этапе немцы встретятся с командами Австралии, Чили и Камеруна. В другой группе сыграют команды России, Португалии, Мексики и Новой Зеландии.

Черчесов выступал за «Тироль» с 1996 по 2002 год.