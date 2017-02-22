Лев: Черчесов был хорошим голкипером
МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Наставник сборной Германии по футболу Йоахим Лев отметил, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов был хорошим голкипером. Слова немца приводит
пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
«Очень хорошо знаю нынешнего главного тренера сборной России, он был моим вратарем, когда я тренировал “Тироль” в Инсбруке. Вместе мы становились чемпионами Австрии, я помню, что он был очень хорошим голкипером. Он обладал невероятным мастерством и харизмой, он не любил проигрывать и был настоящим профессионалом. Мне очень понравилось с ним работать», — рассказал Лев.
Сборная Германии под руководством Лева примет участие в Кубке конфедераций, который пройдет в 2017 году в России. На групповом этапе немцы встретятся с командами Австралии, Чили и Камеруна. В другой группе сыграют команды России, Португалии, Мексики и Новой Зеландии.
Черчесов выступал за «Тироль» с 1996 по 2002 год.
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