Леньков отправился в молодежную сборную Казахстана
Защитник павлодарского «Иртыша» Валерий Леньков сегодня отправился в расположение молодежной сборной Казахстана, которая проводит
учебно-тренировочный сбор в турецкой Анталии.
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В прошедшем сезоне Леньков принял участие в 17 встречах Второй Лиги, в которых отметился двумя забитыми мячами, заработав при этом шесть желтых и одну красную карточку. Общее количество игрового времени составило 1433 минуты. Также 20-летний игрок линии обороны в 2016 дебютировал за основную команду «Иртыша» в матче полуфинала Кубка Казахстана.
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