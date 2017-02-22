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22 февраля 2017, 15:22 | Футбол: Сборные | Sports.kz

Леньков отправился в молодежную сборную Казахстана

Защитник павлодарского «Иртыша» Валерий Леньков сегодня отправился в расположение молодежной сборной Казахстана, которая проводит учебно-тренировочный сбор в турецкой Анталии.

Защитник павлодарского Иртыша Валерий <span class=error>Леньков</span> сегодня отправился в расположение молодежной сборной Казахстана которая проводит <nobr>учебно-тренировочный</nobr> сбор в турецкой <span class=error>Анталии</span>. Увеличить
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В прошедшем сезоне Леньков принял участие в 17 встречах Второй Лиги, в которых отметился двумя забитыми мячами, заработав при этом шесть желтых и одну красную карточку. Общее количество игрового времени составило 1433 минуты. Также 20-летний игрок линии обороны в 2016 дебютировал за основную команду «Иртыша» в матче полуфинала Кубка Казахстана.

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