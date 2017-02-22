Лопетеги: Не думаю, что критика в адрес Серхи Роберто справедлива

Хавбек в каталонской команде выступает на позиции флангового защитника и по ходу нынешнего сезона подвергался критике за свою игру.



«Мы всегда стараемся поддерживать связь с нашими игроками. Серхи Роберто всегда играл в амплуа полузащитника, а Луис Энрике использует его как флангового защитника. Речь идёт о разностороннем футболисте с характером. И я не думаю, что критика в адрес Роберто справедлива. Он играл за “Барселону” очень достойно и будет демонстрировать игру, которую показывал раньше», — цитирует Лопетеги Marca.