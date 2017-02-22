Албания не собирается проводить спарринг со сборной Украины
В Албании опровергли информацию украинских источников о возможности проведения поединка Албания — Украина.
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На официальном сайте Федерации футбола Албании размещено сообщение, в котором указано, что на 28 марта у сборной Албании запланирован спарринг со сборной Боснии и Герцоговины.
Ранее в украинских СМИ была распространена информация о том, что тренерский штаб сборной Украины рассматривает возможность проведения контрольного матча со сборной Албании.
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