А. Кержаков надеется увидеть сборную России в финале Кубка конфедераций

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«Не так много времени осталось, чтобы что-то изменить, поэтому остаётся как патриотам верить и болеть за команду.



Надеюсь, увидим сборную в финале», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.

Кубок конфедераций пройдёт с 17 июня по 2 июля. В группу A вошли Португалия, Мексика, Новая Зеландия и Россия. В группе B выступят Чили, Германия, Австралия и Камерун.