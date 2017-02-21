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21 февраля 2017, 21:03 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

А. Кержаков надеется увидеть сборную России в финале Кубка конфедераций

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков, который сегодня в одном из книжных магазинов Санкт-Петербурга презентовал автобиографию, поделился ожиданиями от Кубка конфедераций, который пройдёт грядущим летом в России.

Нападающий Зенита Александр <span class=error>Кержаков</span> который сегодня в одном из книжных магазинов <nobr>Санкт-Петербурга</nobr> презентовал автобиографию поделился ожиданиями от Кубка конфедераций который пройдёт грядущим летом в России. Увеличить
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«Не так много времени осталось, чтобы что-то изменить, поэтому остаётся как патриотам верить и болеть за команду.

Надеюсь, увидим сборную в финале», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.

Кубок конфедераций пройдёт с 17 июня по 2 июля. В группу A вошли Португалия, Мексика, Новая Зеландия и Россия. В группе B выступят Чили, Германия, Австралия и Камерун.

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