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21 февраля 2017, 9:45 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Чемпион ОИ-2016 тренер Микале уволен из молодежной сборной Бразилии по футболу

МОСКВА, 21 фев — Р-Спорт. Главный тренер молодежной сборной Бразилии по футболу (игроки не старше 20 лет) Рожерио Микале покидает свой пост, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

Причиной отставки стал невыход бразильцев в финальную часть молодежного чемпионата мира 2017 года, которая пройдет в Южной Корее. В девяти матчах отбора сборная Бразилии выиграла три встречи, четыре раза сыграла вничью и потерпела два поражения. Команда финишировала на пятом месте.

Микале возглавил молодежную сборную в мае 2015 года. В августе 2016 года он привел олимпийскую сборную Бразилии к победе на домашних Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

Имя преемника Микале в молодежной команде пока не называется.
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