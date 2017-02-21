Чемпион ОИ-2016 тренер Микале уволен из молодежной сборной Бразилии по футболу

Причиной отставки стал невыход бразильцев в финальную часть молодежного чемпионата мира 2017 года, которая пройдет в Южной Корее. В девяти матчах отбора сборная Бразилии выиграла три встречи, четыре раза сыграла вничью и потерпела два поражения. Команда финишировала на пятом месте.

Микале возглавил молодежную сборную в мае 2015 года. В августе 2016 года он привел олимпийскую сборную Бразилии к победе на домашних Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

Имя преемника Микале в молодежной команде пока не называется.