Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/28827948/
19 февраля 2017, 18:06 | Футбол: Сборные | ТАСС

Сборная России стала победителем Кубка легенд по футболу

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Сборная России обыграла команду Германии в финале Кубка легенд имени Константина Еременко. Встреча завершилась со счетом 8:2.

В финале турнира россияне победили команду Германии со счетом 8:2. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе россиян дублем отметились Алексей Смертин, Роман Широков и Дмитрий Аленичев, еще по одному точному удару на счету Евгения Алдонина и Константина Зырянова. Немцы ответили голами Марко Райха и Мариуша Воша.

Третьими стали португальцы, ранее в воскресенье обыгравшие голландцев (10:5), пятыми — команда звезд, взявшая верх над итальянцами (13:8).

Кубок легенд — турнир ветеранов (игроки старше 35 лет), который проводится ежегодно с 2009 года; с 2011 года он носит имя Константина Еременко. Шесть команд поделены на две группы, после группового этапа проводятся матчи за пятое место, за третье и финал. Встречи проводятся в формате «5 полевых плюс вратарь» в два тайма по 20 минут. Победителем турнира неизменно становится сборная России.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Еще 7 новостей  Все новости
19 февраля

Колобков: российские биатлонисты должны претендовать на более высокие места на ЧМ

Жуков: кадры с фанатами в фильме Би-би-си можно подобрать про любых болельщиков

Шипулин хотел личной медали на ЧМ, но рад золоту в эстафете