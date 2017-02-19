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19 февраля 2017, 14:54 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Бывший главный тренер «Сибири» Криушенко может возглавить сборную Беларуси

Бывший наставник «Сибири» Игорь Криушенко, ныне возглавляющий белорусское «Торпедо-БелАЗ», может стать главным тренером сборной Беларуси, информирует «Прессбол».

Бывший наставник Сибири Игорь Криушенко ныне возглавляющий белорусское <span class=error>Торпедо</span>-<span class=error>БелАЗ</span> может стать главным тренером сборной <span class=error>Беларуси</span> информирует <span class=error>Прессбол</span>. Увеличить
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По данным источника, его кандидатура может быть представлена в конце февраля исполкому БФФ для утверждения. Ныне Криушенко находится с жодинским «Торпедо-БелАЗом» на сборе в Турции, который продлится до 1 марта.

В январе в СМИ сообщалось, что на пост главного тренера сборной Беларуси также претендуют россияне: Николай Писарев, Александр Бородюк и Валерий Карпин.

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