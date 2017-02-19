Бывший главный тренер «Сибири» Криушенко может возглавить сборную Беларуси
Бывший наставник «Сибири» Игорь Криушенко, ныне возглавляющий белорусское «Торпедо-БелАЗ», может стать главным тренером сборной Беларуси, информирует «Прессбол».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
По данным источника, его кандидатура может быть представлена в конце февраля исполкому БФФ для утверждения. Ныне Криушенко находится с жодинским «Торпедо-БелАЗом» на сборе в Турции, который продлится до 1 марта.
В январе в СМИ сообщалось, что на пост главного тренера сборной Беларуси также претендуют россияне: Николай Писарев, Александр Бородюк и Валерий Карпин.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter