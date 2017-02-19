Бывший главный тренер «Сибири» Криушенко может возглавить сборную Беларуси

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По данным источника, его кандидатура может быть представлена в конце февраля исполкому БФФ для утверждения. Ныне Криушенко находится с жодинским «Торпедо-БелАЗом» на сборе в Турции, который продлится до 1 марта.



В январе в СМИ сообщалось, что на пост главного тренера сборной Беларуси также претендуют россияне: Николай Писарев, Александр Бородюк и Валерий Карпин.