Сборная Германии станет соперником команды России в финале Кубка легенд

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Немцы выиграли оба матча в своей группы — сначала с итальянцами (10:6), а затем с португальцами (9:5). Вторыми стали португальцы, переигравшие итальянцев (6:1).

Россияне в своей группе переиграли голландцев (6:5), а затем сборную звезд (13:4). Второе место в группе заняли голландцы, взявшие верх над командой звезд (9:4).

Таким образом, в матче за пятое место сыграют итальянцы и команда звезд, в игре за третье место — голландцы и португальцы. Решающие матчи пройдут в воскресенье.

Кубок легенд — турнир ветеранов (игроки старше 35 лет), который проводится ежегодно с 2009 года; с 2011 года турнир носит имя Константина Еременко. Шесть команд поделены на две группы, после группового этапа играется матч за пятое место, за третье место и финал. Встречи проводятся в формате «5 полевых плюс вратарь» в два тайма по 20 минут. Победителем турнира неизменно становится сборная России.