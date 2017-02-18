Вентура вызвал 22 молодых игрока в сборную Италии на тренировочный сбор

В список попали в основном молодые игроки из команд Серии А и B, которые ещё не выступали за сборную Италии, сообщает сайт федерации футбола страны.



Вратари: Алессио Краньо («Беневенто»), Алекс Мерет (СПАЛ);



защитники: Антонио Баррека («Торино»), Кристиано Бираги («Пескара»), Кевин Бонифаци (СПАЛ), Маттиа Кальдара, Андреа Конти, Леонардо Спинаццола (все — «Аталанта»), Федерико Чеккерини («Кротоне»), Армандо Иццо («Дженоа»);



полузащитники: Данило Катальди («Дженоа»), Роберто Гальярдини («Интер»), Мануэль Локателли («Милан»), Лоренцо Пеллегрини («Сассуоло»);



нападающие: Доменико Берарди («Сассуоло»), Джанлука Капрари («Пескара»), Федерико Ди Франческо, Симоне Верди (оба — «Болонья»), Диего Фальчинелли («Кротоне»), Роберто Инглесе («Кьево»), Джанлука Лападула («Милан»), Андреа Петанья («Аталанта»).