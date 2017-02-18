Широков: Готов ли я возобновить карьеру? Меня пока никто не приглашал
Бывший полузащитник и капитан сборной России Роман Широков, ставший участником «Кубка легенд», прокомментировал возможность возобновления карьеры, а также рассказал о своей работе в профсоюзе футболистов.
О завершении карьеры игрока 35-летний Широков объявил в июле прошлого года.
«Готов ли я возобновить карьеру? Меня пока никто не приглашал. Посмотрим, что будет дальше.
Сейчас в основном занимаюсь только профсоюзом. Чтобы его поднять, нужно очень много времени. Даже не год. На данный момент уже многое удалось, в скором времени презентуем новую программу.
Карпин меня в штаб не приглашал, но телевизионная работа мне нравится. Это достаточно интересно", — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
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