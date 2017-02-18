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18 февраля 2017, 20:49 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Широков: Готов ли я возобновить карьеру? Меня пока никто не приглашал

Бывший полузащитник и капитан сборной России Роман Широков, ставший участником «Кубка легенд», прокомментировал возможность возобновления карьеры, а также рассказал о своей работе в профсоюзе футболистов.

О завершении карьеры игрока 35-летний Широков объявил в июле прошлого года.

«Готов ли я возобновить карьеру? Меня пока никто не приглашал. Посмотрим, что будет дальше.

Сейчас в основном занимаюсь только профсоюзом. Чтобы его поднять, нужно очень много времени. Даже не год. На данный момент уже многое удалось, в скором времени презентуем новую программу.

Карпин меня в штаб не приглашал, но телевизионная работа мне нравится. Это достаточно интересно", — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

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